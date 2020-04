Was gegen die Pest half, hilft auch gegen Corona-Viren

Verschärfte Hygieneregeln, Quarantäne für die Infizierten, Investitionen ins Gesundheitssystem – die grundlegenden Maßnahmen, die wir heute zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergreifen, haben auch unsere Urahnen schon angewandt. Dabei tappten sie weitgehend im Dunkeln, was die Ursachen der Seuchen betraf. Ihr medizinisches Wissen umfasste die Erreger der heimtückischen Pest- und Cholera-Epidemien noch nicht, die schon in der Antike, vor allem aber seit dem späten Mittelalter Europa heimsuchten.

Bakterien und Viren

Erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckten Forscher wie Jacob Henle und Robert Koch, dass es sich dabei um winzig kleine, meist einzellige Lebewesen – Bakterien – handelt. Oder aber um noch kleinere organische Strukturen, die keinen eigenen Stoffwechsel haben und auf Wirtszellen angewiesen sind, um sich zu vermehren: Viren. Die konnte man sogar erst im 20. Jahrhundert sichtbar machen.

Bettina Wahrig (63), Professorin für Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte an der TU Braunschweig, kennt sich aus mit den Seuchen seit der Antike und dem Verständnis der Menschen davon. Foto: Privat

Dennoch begriff man schon früh die Entstehungsbedingungen von Seuchen, wie Bettina Wahrig, Professorin für Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte an der Technischen Universität Braunschweig, erläutert. „Die Erfahrung zeigte: In Stadtteilen, in denen die Leute eng aufeinanderwohnten, der Abfluss von Abwässern schlecht funktionierte oder Gewerbe wie Schlachter oder Färber angesiedelt waren, in denen sich ungesunde Dämpfe lange hielten, grassierte eine Seuche besonders heftig.“

Die Menschen hätten damals zwei Erklärungen für die Ausbreitung gehabt, legt Wahrig dar: die eine war die vom „Pesthauch“, von einem ungesunden Fluidum, auch Miasma genannt, das sich ausbreite und die vier grundlegenden Körpersäfte ins Ungleichgewicht bringe: Blut, Galle, Schleim, Schwarzgalle.

Die andere Erklärung folgte aus der Beobachtung direkter Ansteckung von Mensch zu Mensch: die eines „Kontagions“, eines krankmachenden Stoffs, der durch direkten Kontakt übertragen werde.

Das nähert sich den heutigen Erkenntnissen, und die Schlüsse der damaligen Verantwortlichen waren grundsätzlich richtig, schildert Wahrig: „Das Seuchengeschehen bot oft den Anlass für die Stadtregierungen, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Medizinalwesens zu treffen. Vorschriften betrafen allgemeine Hygienemaßnahmen, die Beseitigung von Exkrementen und den Umgang mit an der Krankheit Gestorbenen sowie Isolationsmaßnahmen. Viele Städte verpflichteten einen Physicus als Reaktion auf ein Seuchengeschehen. Oft beinhaltete der Eid, dass dieser Arzt auch arme Kranke unentgeltlich behandeln musste.“ Auch mit dem Einsatz von desinfizierendem Essig und Schwefelräucherungen hätten unsere Urahnen nicht ganz falsch gelegen.

Weitsichtiges Mittelalter

Dass Regeln zur Eindämmung für Reich und Arm galten, war durchaus vorbildlich, meint Wahrig, studierte Medizinerin und Philosophin. Die Corona-Pandemie zeige erneut, wie wichtig ein gut ausgerüstetes, für alle zugängliches Gesundheitswesen für eine Gesellschaft sei, die solidarisch sein, aber auch funktionieren wolle. Privatisierung wirke da eher kontraproduktiv. Der Schwerpunkt werde auf Apparatemedizin und Operationen gelegt, die sich rechneten. Intensivmedizin sei in Normalzeiten dagegen unrentabel – rein ökonomisch gesehen. Doch in Notlagen räche sich der Abbau von Kapazitäten. Eine hohe Zahl von Infizierten über längere Zeit bedeute auch ein „großes Reservoir für weitere Mutationen der Viren“.

Ärzte am Krankenbett eines Pestkranken (um 1500). Foto: hab / WOLFENBÜTTEL

Seuchen haben die Menschen wohl schon immer heimgesucht. Zunehmende Mobilität verkürzte die Intervalle. Der antike Historiker Thukydides etwa beschreibt eine Epidemie 429 vor Christus. 541 nach Christus grassierte die „justianische Pest“ unter dem gleichnamigen römischen Kaiser. 1348 wütete eine furchtbare Pest-Epidemie in Europa und Kleinasien. Mehr als 40 Millionen Menschen sollen ihr zum Opfer gefallen sein.

In die Literatur ging sie unter anderem durch die Novellensammlung „Dekameron“ von Giovanni Boccaccio (1313-1375) ein. In den folgenden Jahrzehnten suchte die Pest immer wieder europäische Metropolen heim: 1665 London, 1720 Marseille, 1775 Moskau. Auch Lepra befiel die Menschen epidemieartig. Und im 19. Jahrhundert kam in großen Pandemiewellen die Cholera. 1849 brachte der Londoner Arzt John Snow ihre Ausbreitung mit Pumpenwasser in Zusammenhang, das mit Abwasser verunreinigt war. 1883 entdeckte Robert Koch das Choleravirus.

Schon zuvor machte die Epidemiebekämpfung durch Impfungen Fortschritte. Bereits im 18. Jahrhundert hätten Ärzte entdeckt, dass die Berührung mit abheilenden Pockenpusteln immunisierende Wirkung haben könne, erzählt Pharmazie-Historikerin Wahrig. Wenn man nicht draufging.

Impfsekret aus Kuhpocken

Später fanden englische Ärzte heraus, dass ein Substrat aus Kuhpocken geeigneter war. Der englische Begriff für Impfung, Vaccination, leitet sich vom lateinischen Wort für Kuh, vacca, her. Im preußischen Heer, so Wahrig, sei Ende des 18. Jahrhunderts ein Impfzwang gegen Pocken eingeführt worden. Das Königreich Bayern und das Großherzogtum Hessen führten 1807 die Impflicht ein; nach einer Pockenepidemie 1870/71 mit 125.000 Todesopfern wurde dann 1874 das Reichsimpfgesetz erlassen.

Modelle einer Pestpustel (Hand) und einer Pestnekrose (Fuß) im Kasseler Museum für Sepulkralkultur (Totenkult). Foto: Uwe Zucchi / dpa

Neben Impfungen und Therapien sprachen sich Wissenschaftler wie Rudolf Virchow erneut für präventive Anstrengungen aus. „Die Hygiene-Bewegung setzte sich für die Verbesserung der Infrastruktur der Städte ein: Durch Installation oder Verbesserung der Abwasserdrainage sollten Verunreinigungen des Trinkwassers mit Abwasser vermieden werden“, sagt Wahrig. Auch deshalb habe die Zahl der Epidemien seit den 1870er Jahren deutlich abgenommen. Forscher wie Louis Pasteur propagierten in populären Schriften und Vorträgen auch individuelle Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und das Abkochen von Trinkwasser.

Schon 450 Jahre früher hatte Boccaccio bemerkt, dass auch Fröhlichkeit die Abwehrkräfte stärke. Das antik-mittelalterliche Modell vom Gleichgewicht der vier Körpersäfte habe die Erfahrungen der Menschen gut zusammengefasst und auch eine schlüssige Grundlage für praktische Folgerungen geboten, meint Wahrig. Die Forderung nach ausgewogener Ernährung etwa füge sich gut in das Gleichgewichtsmodell, ebenso die Erkenntnis des Zusammenhangs von körperlichem und seelischem Wohlbefinden. „Die Erklärungen unserer modernen Medizin sind da vielleicht auf Anhieb erst mal weniger einleuchtend“, meint Wahrig.