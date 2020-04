Braunschweiger Reise mit Schmerzköfferchen nach Schlesien

Eine Familie fährt gen Osten. Zwei Brüder und ihre Eltern, eingezwängt in den schicken, aber engen VW-Beetle des älteren Bruders. „Die Luft im Auto wird dünn, mein Bruder bläht sehr stark, bei Tag und bei Nacht, eigentlich immer“, erzählt der Jüngere leicht genervt. Nicht auszudenken, wenn der sich jetzt noch ne Bulette einverleibt. Die Gedanken des Jüngeren schweifen ab. „Dazu das Rauschen der Autobahn, gesichtslos, ständig verändert und immer gleich, wie Schaum.“ Die Straße erstreckt sich monoton durch Nadelwälder. „Wir fahren übrigens nach Polen, mein Bruder und ich zumindest, meine Eltern fahren nach Schlesien, nach Hause, sagen sie“.

Es ist das erste Mal, dass die Familie gemeinsam in die Heimat der hochbetagten Eltern reist, fast 75 Jahre nach ihrer Vertreibung. Ziemlich kurzentschlossen, wie der Erzähler, der jüngere Bruder, bemerkt. Vier komprimierte Tage. Sie machen es einfach mal, im Roman „Wodka mit Grasgeschmack“ des Braunschweiger Autors, Kunsthistorikers, Stadtplaners und Künstlers Markus Mittmann.

Eine Tante hält Händchen mit Regina Mittmann, der Mutter des Autors, als kleines Mädchen vor der Bäckerei mit Kolonialwarenladen ihres Vaters Georg Legutke (im Hanomag) in Neuwalde (heute Nowy Las). Foto: Markus Mitmann / Markus Mittmann

Der Leser wird hineingesogen in die Fahrt und reist mit im Gedankenstrom des jüngeren Bruders. Der sprudelt rasch voran, oft die Flussrichtung und Zeitebenen wechselnd. Die Fahrt ist auch eine Reise in die Vergangenheit. „Wir fahren nicht wirklich an einen bestimmten Ort, unser Ziel hat etwas mit Heimatlosigkeit zu tun. Wir fahren zu den Bildern in unserem Kopf, also zumindest kein fremdes Land. Bilder, in denen bis jetzt nur die Vergangenheit lebte, die heute aufwachen und sich mit der Gegenwart vermischen“, philosophiert der Erzähler.

Er schildert amüsant die Reibereien mit seinem Bruder, die Nervosität und kleinen Macken der Eltern. Sie gönnen sich einen Tag in Breslau, bevor es in die Heimatdörfer geht. In Schwammelwitz hatten die Eltern des Vaters ein Gut. Vor dem Gutshaus fällt sich die bis dahin noch etwas reservierte Familie plötzlich in die Arme, bildet „ein Familienknäuel“. Sie trauen sich, an der Tür zu schellen. Eine ältere Frau begrüßt sie nicht unfreundlich. Wie sich herausstellt, wurde Magdalena Tomaszewski kurz nach der Vertreibung des Vaters hier geboren. Ihre Eltern waren damals ihrerseits aus ihrer Heimat Galizien nach Schlesien zwangsumgesiedelt worden. Sie trinken zusammen ein Glas, Wodka mit Grasgeschmack.

Von Kriegsende, Auschwitz und Vertreibung

Es geht ins Heimatdorf der Mutter, die zunächst gleichmütiger, weniger von Wehmut angefasst als der Vater wirkt. Doch auf der Rückfahrt bricht es auf einmal aus ihr heraus. Und sie erzählt zum ersten Mal ausführlich über das Kriegsende und die Vertreibung. Und damit wandelt sich auch der bis dahin eher helle, ironisch durchwirkte Erzählton des Romans, wird dunkler, klagender, aber nicht weniger intensiv.

Die schlesischen Heimatdörfer von Regina und Alfons Mittmann. Foto: Jürgen Runo

„Die Auschwitz-Leute, es müssen einige Tausende gewesen sein, hat die SS durchgetrieben. Januar fünfundvierzig, es lag hoher Schnee. Als die Front näher kam, haben sie die Lager geräumt“, sagt die Mutter. Im Jahr darauf nehmen die Polen stellvertretend Revanche. Bei einer Scheinvertreibung werden alle deutschen Bewohner der Gegend in Züge gescheucht, die bei eisiger Kälte tagelang ins Nirgendwo fahren. Es gibt viele Opfer. Die übrigen werden schließlich wieder in die Heimatdörfer zurückgelassen. Statt in ihren Häusern und Gutshäusern wohnen sie nun in Gesindezimmern oder Scheunen. Doch die meisten Polen, die aus Galizien hier angesiedelt werden, behandeln sie weitgehend fair. Man braucht ihr technisches Verständnis und ihre Hände auch für die Landarbeit. Bis dann im Sommer 1946 die Vertreibung endgültig vollzogen wird.

Markus Mittmann hat im Niedersächsischen Staatsarchiv in Wolfenbüttel tatsächlich Namenslisten eines Transports gefunden, der am 17. Juni 1946 nach tagelanger Zugfahrt in überfüllten Güterwaggons in Marienborn bei Helmstedt angekommen war. Die Namen seiner Mutter und ihrer Familienangehörigen waren darunter. Sein Vater war im selben Jahr mit einem anderen Transport in Salzgitter-Immendorf gelandet. Die Eltern lernten sich in Braunschweig kennen. Mittmann wuchs im katholischen, eifrig aufbauwilligen Milieu der schlesischen Neu-Braunschweiger auf. Nur: „Zuhause, dieses Wort nahmen sie nicht mit in den Westen.“

Sein Buch sei kein Selbsterfahrungsbericht, keine Familienchronik, betont er. Sondern eine verdichtete Komposition von Erfahrungen, Erinnerungen, Reflexionen und Recherchen – ein Roman eben, mit literarischem Anspruch.

Das Schmerzköfferchen reist mit

Und tatsächlich, Mittmann kann schreiben. Er formuliert geistreich, anschaulich, dicht, pointiert. „Vergänglichkeitsparade“ fällt ihm beim Besuch seiner Tante im Seniorenheim ein, ein „langhaariges Rucksackwesen“ schnorrt ihn auf dem Rastplatz an, seine Eltern, tragen ein „Schmerzköfferchen“ mit sich. Und ihre Verluste, ihre verkapselten Traumata wirken in seiner Generation fort: „Warum lege ich Materiallager an? Warum fällt es mir so schwer, Nahrung wegzuwerfen? Meine Abneigung gegen Fernreisen, mein Sicherheitsdenken, das sich mit meinem Freiheitsstreben nicht vertragen will.“

Die Leichtigkeit der ersten Hälfte der Erzählung geht in der zweiten verloren, das ist ein leiser Stilbruch. Und gegen Ende läppert sie etwas aus. Doch über weite Strecken gelingt es Mittmann, den Leser zu fesseln und ihn authentisch und unverkrampft für ein Thema zu interessieren, dem lange der Ruch des Revanchismus anhaftete. Der Autor, der an der Universität Hannover zum Thema „Bauen im Nationalsozialismus“ promoviert wurde, hat sich mit historischen Veröffentlichungen einen Namen gemacht. „Wodka mit Grasgeschmack“ ist sein erster Roman. Er liest sich mit Gewinn.

Markus Mittmann: „Wodka mit Grasgeschmack“. Kiener-Verlag. 256 Seiten, 15,95 Euro.

Für den Mai geplante Lesungen in der Jakob-Kemenate der Braunschweiger Prüsse-Stiftung werden verschoben. Auf seinem Youtube-Kanal liest Mittmann aber schon aus seinem Buch.