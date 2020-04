Kunst in Lucklum: Spaziergang zum guten Hirten

„Der Hund ist groß wie ein Grizzlybär“, sagt Magnus Kleine-Tebbe. „Die Ohren sind auf einer Höhe von 1,80 Metern. Die Pferde haben sich zuerst geweigert, an ihm vorbei zu gehen, weil sie ihren Fressfeind witterten.“ So kann es gehen, wenn die Kunst ins Dorf kommt.

Der Braunschweiger Künstler, ein Solitär der klassischen figurativen Bildhauerei in unserer Region, hat in dem idyllischen Örtchen Lucklum vor den Toren der Stadt seit 2015 im Auftrag der dortigen Gutsverwaltung vier Skulpturen zum dörflich-pastoralen Thema „Der gute Hirte“ an dem Pilgerweg geschaffen, der durch den Ort führt.

Der gute Hirte ist eine Verschmelzung von Jesus und Christophorus. Foto: Tebbe

Und weil nun mal der Frühling da ist und der Weg zur Kunst in den Museen versperrt und weil nicht nur das Thema, sondern auch die Figuren selbst so tröstlich-bergend anmuten, haben wir uns gedacht: Verführen wir unsere Leser doch einfach mal zu einem Spaziergang zur Kunst in freier Landschaft.

Lucklum mit Skulpturen bestückt

Er beginnt an der Bundesstraße. Dort, an der Mündung einer neu gestalteten Lindenallee zum Rittergut, steht jener hölzerne Doppelkopf, der früher an verschiedenen Standorten der Region aufgebaut war. Auf der einen Seite zeigt er das Gesicht eines menschlichen Jesus, auf der anderen das Antlitz von Christus als gütig-strengem Richter.

Anregung hat sich der Künstler von Christus-Darstellungen in frühchristlichen byzantinischen Kirchen der Westtürkei geholt – getreu einer Devise Leonardos: „Wenn du die Quelle kennst, gehst du nicht mehr zum Krug.“

Magnus Kleine-Tebbe, Bildhauer Foto: Thomas Ammerpool

Groß und schlank ragt als zweites Werk der titelgebende gute Hirte in den Himmel über der sanften Landschaft. Hier hat Kleine-Tebbe die Figur des Jesus mit der des Christophorus verschmolzen. Dazu habe ihn die Form des Steins inspiriert. „Da war noch so viel übrig, dass ich am Kopf etwas dazu machen wollte. So kam es zu dem Kind auf seinen Schultern.“

Tiefe Bedeutung in den Werken

Die Gestalt des bärenstarken Heiligen, dem der Legende nach die Last des Jesusknaben auf seinen Schultern beim Durchwaten eines Wasser derart schwer wurde, dass er zu ertrinken drohte, ist für den 53-jährigen christlich motivierten Bildhauer auch eine emblematische Künstlerfigur: „Er wollte immer besser werden, wollte zu den Großen gehören, ging von weltlichen Lehrmeistern zum Teufel, um alles zu lernen, fand von dort zu dem Kind Jesus.“

Das Kind auf den Schultern wirkt aufmerksam und hellwach. Ein weiteres trägt er in einer Art Brusttuch, schlafend. Dazu ein Lamm, das ihm mit dem Maul am Bart zupft. Geborgenheit also für alle Kreaturen, der Hirte als Beschützer des Schlafs und des Tagwerks.

In der ruhenden Familie der Schafe scheint sich ein kleines Mädchen sehr wohl und sicher zu fühlen. Foto: Tebbe

Künstlerischer Spaziergang

Wenn man nun weiter will auf dem Spaziergang, muss man dem Künstler zufolge nur der Blickrichtung des guten Hirten folgen. So trifft man auf die Schafsfamilie. Eng aneinander geschmiegt, kauert das flauschige Ensemble beisammen. Kleine-Tebbe, der in allen traditionellen Materialien zuhause ist, weist auf die Struktur der Wolle und der Hörner hin. „Die Spuren sind sehr unterschiedlich“, sagt er. Da er das Schmiedehandwerk beherrsche, fertige er seine Werkzeuge selbst. „Hier habe ich mit 35 verschiedenen Meißel-Typen gearbeitet. So entsteht eine ganz eigene Handschrift.“

Leicht zu übersehen ist im Wollgewuschel die Figur eines Mädchens, das sich selig an den Rücken des Widders schmiegt wie an einen Delfin. Kleine-Tebbe weiß, dass er da kritisierbar ist. „Sicher kann man sagen, da werden Tiere vermenschlicht. Aber das ist doch schön, grüner geht’s doch gar nicht, diese Einheit von Mensch und Tier!“

Der Hütehund hat ein entlaufenes Lamm geborgen. Ein Kind gibt ihm Wasser zu trinken. Foto: Tebbe

Ein Bekannter habe ihn auf einen Mangel an Wirklichkeitssinn hingewiesen: Wer jemals einen Widder aus der Nähe gerochen habe, könne sich unmöglich freiwillig in dessen Fell schmiegen. Kleine-Tebbe nimmt’s gelassen: „Da sieht man, dass auch vermeintlich realistische Kunst Freiräume hat für idealisierte Traumbilder.“

Überhaupt findet der körperlich hart arbeitende Familienvater, der in der Nähe weitere Skulpturen ausgestellt hat, etwa im 15 Autominuten entfernten Groß Denkte eine Interpretation der göttlichen Gnade, man möge doch Kunst nicht so sehr nach dem Maßstab des Zeitgeistes beurteilen. Sondern lieber nach dem Maßstab des künstlerischen Tuns.

400 Arbeitsstunden pro Skulptur

„An so einer Skulptur arbeite ich an die 400 Stunden“, gibt er zu bedenken. „Ich kann doch nicht ein Leben lang nur Dinge machen, die depressiv, anklagend oder kaputt sind. Das halte ich für brutal ignorant akademisch. Da muss schon auch Sinnstiftung und Labsal dabei sein. Wenn ich mich immer nur an Themen abarbeite, die mich runterziehen, gehe ich ja selber irgendwann seelisch kaputt.“

So wären wir denn endlich bei jenem riesigen Hütehund, der ein entlaufendes Lamm zwischen den Vorderbeinen birgt. Auch an seiner Seite wiederum ein Kind. Es hält eine Schale mit Wasser für den Hund bereit, welche sich bei Regen auch füllt. „Tiere schließen die Herzen der Menschen auf“, sagt der Bildhauer. Und wer genau hinschaut, erahnt, warum dies ein guter Hund sein muss, an den sich auch die Lucklumer Pferde bald gewöhnen werden: „Ich habe ihn so gemacht, dass er ganz leicht lächelt.“