Burgplatz-Oper verschoben, Lindenberg sagt Braunschweig ab

Nahezu ausverkauft waren die Konzerte am 2. und 3. Juni mit Udo Lindenberg in der Volkswagen-Halle. Nun hat der Tourneeveranstalter wegen der Corona-Krise entschieden, sie ersatzlos abzusagen.

Zum ersten Mal seit der Premiere mit „Carmen“ 2003 wird es in diesem Sommer keine Oper und kein Musical auf dem Burgplatz geben. Am 27. Juni sollte Giaccomo Puccinis Oper „Madama Butterfly“ Premiere zwischen Dom und Burg Dankwarderode feiern. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie wird die Produktion nun ins kommende Jahr verschoben. Entsprechende Informationen unserer Zeitung hat das Staatstheater Braunschweig heute bestätigt. Näheres soll in Kürze mitgeteilt werden.

Um ein Jahr verschoben werden auch die Open-Air-Konzerte mit Silent Radio und Element of Crime auf dem Braunschweiger Wolters-Hof. Sie finden nun am 27. bzw. 28. Juni 2021 statt, wie Konzertveranstalter Undercover mitteilt. Karten behielten ihre Gültigkeit.

Gänzlich abgesagt werden unterdessen die beiden nahezu ausverkauften Konzerte mit Udo Lindenberg am 2. und 3. Juni in der Volkswagen-Halle. Wie Veranstalter Roland Temme mitteilte, habe man entschlossen, die gesamte Tournee abzusagen. Es werde keine Ersatztermine oder Verschiebungen geben. „Die Ticketpreise werden an den entsprechenden Vorverkaufsstellen ab 1. Juni rückerstattet“, so Temme weiter.

„Ich bin tieftraurig, diesen Schritt gehen zu müssen“, wird Lindenberg in der Pressemitteilung zitiert. Dennoch sei es die einzig richtige Entscheidung. „Es geht um unser aller Gesundheit, um unser aller Leben.“ Doch die 73-jährige Deutschrock-Ikone macht auch neue Hoffnung: „2021 wird es eine neue Tour geben, ihr werdet es erleben!“