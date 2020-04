Blut für Öl im KZ Schandelah bei Braunschweig

Es wirkt wie ein reines Naturidyll. Ein mit Rindenmulch ausgelegter Pfad führt zu einem dicht von Bäumen umwachsenen Teich, vielleicht 50 Meter lang, 15 Meter breit, drei Meter tief. Wo heute Frösche quaken und Hase und Igel sich Gute Nacht sagen, schufteten am Rand der Siedlung Schandelah-Wohld bei Cremlingen im Landkreis Wolfenbüttel ab Mai 1944 bis zu 800 Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen. Sie gruben mit Hacken und Schaufeln Ölschiefer aus dem Boden und errichteten in aller Eile eine Versuchsanlage der braunschweigischen NS-Regierung zur Gewinnung von Öl aus Schiefergestein.

Bis auf den Betonskelett-Rest eines Schmelzofens erinnerte jahrzehntelang nichts an die damals als eminent kriegswichtig eingestufte Industrieanlage und das Konzentrationslager Schandelah, eine Außenstelle des KZ Neuengamme. Mindestens 200 Menschen mussten sich dort zu Tode arbeiten. Am 10. April 1945, unmittelbar vor der Einnahme Braunschweigs durch US-Truppen, wurde das Lager hektisch evakuiert. Die überlebenden Häftlinge wurden in Güterzügen ins KZ Wöbbelin bei Ludwigslust transportiert, wo ihr Martyrium am 2. Mai nach der Einnahme von US-Truppen endete.

Einer der Ölschiefer-Schmelzöfen auf dem Gelände des früheren KZ Schandelah. Foto: Archiv Krause-Hotopp

Knapp 40 Jahre später initiierten Mitglieder der Cremlinger Grünen erstmals Gedenkveranstaltungen an das KZ Schandelah. 1985 errichtete die Gemeinde schließlich einen Gedenkstein auf dem früheren Lagergelände. Jährlich im Frühjahr gibt es Veranstaltungen, an denen auch einstige Häftlinge teilnahmen, immer wieder etwa der Belgier Victor Malbecq, der 2015 starb. Heute kommen deren Angehörige. Vor wenigen Jahren wurde die Stätte um einen würdig gestalteten Platz und Info-Stelen erweitert.

Diethelm Krause-Hotopp gehört zu den Menschen, die diese Entwicklung über Jahre begleitet und den Aufbau des Lagers und das Schicksal seiner Insassen recherchiert haben. Eigentlich wollte der grüne Ratsherr und promovierte Erziehungswissenschaftler im Ruhestand heute in Cremlingen einen 260-seitigen Sammelband vorstellen, der den Stand der Aufarbeitung zusammenfasst: Aufsätze von Wissenschaftlern, Heimatforschern, Erinnerungen an Häftlinge, historisches Bildmaterial. „Leider hat die Corona-Krise den Druck des Buches verzögert“, sagt Krause-Hotopp gestern beim Treffen an der Gedenkstätte (es ist just sein 68. Geburtstag). Die Präsentation müsse etwas verschoben werden.

Die dunkle Rolle der Deutschen Asphalt AG

Der Band beleuchtet auch die Rolle der Deutschen Asphalt AG (DASAG) bei der Entstehung des KZ. Hauptaktionär war der Freistaat Braunschweig. Generaldirektor Solms Wilhelm Wittig leitete zugleich das Institut für Naturasphalt an der TU – und die DASAG-Tochter Steinöl GmbH, die 1943 zur Erschließung des Ölschiefer-Flözes bei Schandelah gegründet wurde.

In diese Baracken wurden bis zu 800 Häftlinge eingepfercht. Foto: Archiv Krause-Hotopp

Die Lagerstätte ist eine der größten in Deutschland, und der Schiefer liegt nah an der Oberfläche. Seit dem Ersten Weltkrieg gab es Versuche, sie wirtschaftlich zu nutzen. Sie rentierten sich nicht. „Das änderte sich, als mit den KZ-Häftlingen beliebig ausbeutbare Arbeitskräfte zur Verfügung standen“, erläutert Krause-Hotopp. Allerdings habe sich die SS als Betreiber der KZ Neuengamme und Schandelah ihre Dienste stattlich bezahlen lassen: Allein für den September 1944 stellte sie der Steinöl GmbH rund 85.500 Reichsmark in Rechnung. Dennoch: Nach der Niederlage in Stalingrad waren der Wehrmacht wichtige Ölfelder im Kaukasus und in Rumänien verloren gegangen. Das Projekt Treibstoffgewinnung aus Ölschiefer in Schandelah erhielt höchste Priorität.

Seit Mai 1944 errichteten anfangs 100, dann bald 800 Häftlinge das Lager und die Versuchsanlage mit zwei Schmelzöfen, legten Gleise zum Bahnhof Schandelah und begannen mit dem Abbau des Ölschiefers. „Schwere körperliche Arbeit, schlechte Verpflegung, kaum Winterkleidung und kaum Heizmaterial kennzeichneten die schreckliche Situation“, schildert Krause-Hotopp. Dutzende Häftlinge starben und wurden auf zwei Behelfsfriedhöfen verscharrt. Anfang Januar begann die Ölproduktion. Noch im März habe Versuchsanlagenleiter Wittig auf den Bau weiterer Öfen gedrängt, sagt Krause-Hotopp. Doch dazu kam es nicht mehr.

Verantwortlicher zum Tode verurteilt und alsbald begnadigt

In einem Prozess vor einem britischen Militärgericht 1947 in Braunschweig wurde Wittig gemeinsam mit vier SS-Angehörigen aus der Lagerleitung zum Tode verurteilt. Sein Urteil wurde bald darauf in eine 20-jährige Gefängnisstrafe umgewandelt. 1955 wurde er von der bundesdeutschen Justiz begnadigt und erneut Vorsitzender der DASAG. 1968 starb er in Eschershausen.

D. Krause-Hotopp: „Das Konzentrationslager Schandelah-Wohld“. 260 Seiten, Verlag Einert & Krink (erscheint in Kürze).