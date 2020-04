Der Clou der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“: Die Moderatoren Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger wissen nicht, welche Spiel-und Quizrunden sie erwarten oder wer durch den Abend führt. Maximale Ahnungslosigkeit also.

Dass in der Show wirklich alles eine Überraschung ist, wurde in der zweiten Folge am Samstagabend einmal mehr klar: Als Schöneberger, Gottschalk und ihre beiden Gäste – die Schauspieler Hans Sigl und Mark Keller – damit beschäftigt waren, Wörter aus einer Buchstabensuppe zu bilden, war für 20 Sekunden das Programm des amerikanischen Nachrichtensenders CNN zu sehen.

Nie hat ein Name besser zu einer Show gepasst. Denn sie wissen nicht was passiert. Plötzlich könnte halt auch mal CNN auf dem Bildschirm laufen. #DSWNWP — Kimberley ♲ (@kiimbaerley) April 25, 2020

Wie konnte das passieren? Kommentator Thorsten Schorn erklärte den Fehler später: Im Schaltraum habe man etwas „falsch gestöpselt“. Die Zuschauer amüsierte es. Und auch RTL kann mit der Einschaltquote zufrieden sein: Bei den 14- bis 59-Jährigen sahen 2,18 Millionen zu, was einer Quote von 16,5 Prozent entspricht. Am 2. Mai läuft schon die nächste Folge bei RTL. Die Folge von Samstag ist bei TV Now abrufbar.

Günther Jauch ist ein gern gesehener Gast und Moderator in Spielshows. Er selbst sagte jüngst: „Ich kann gut gar nichts machen.“ Die Quizshow „Wer wird Millionär?“ moderiert er aufgrund der der aktuellen Lage unter veränderten Bedingungen. Unter anderem gibt es neue Joker. (jb)