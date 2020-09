Drogeriechef Dirk Roßmann als Romanautor

Der Drogeriekettenchef Dirk Roßmann (74) hat nun auch einen Roman verfasst. In dem Thriller "Der neunte Arm des Oktopus" werde es um den Klimawandel gehen, kündigte eine Sprecherin des Unternehmens in Burgwedel am Montag an.

"Der Klimawandel schreitet mit einer solchen Geschwindigkeit voran, dass wir jetzt handeln müssen", sagte Roßmann laut Pressemitteilung. Mit seinem Thriller wolle er die Menschen wachrütteln. "Ich glaube daran, dass auch wir Menschen gemeinsam über Staatsgrenzen und persönliche Befindlichkeiten hinweg uns dem Klimawandel stellen können."

Mit seiner 2018 veröffentlichten Autobiografie "...dann bin ich auf den Baum geklettert" war der Unternehmer auf den Spitzenplatz der "Spiegel"-Bestsllerliste gekommen. Das neue Buch soll Mitte November bei Lübbe erscheinen.

