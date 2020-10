Mehr Besucher in Kinos und Theatern in Niedersachsen erlaubt

Grundsätzlich gelte in Niedersachsen weiter der Mindestabstand von 1,50 Metern zu fremden Personen, sagt Katharina Graef vom Kulturministerium. Aber: „Insbesondere in Theatern, Kinos und Opernhäusern ist ein Abstand von mindestens einem Meter zu jeder anderen Person ausreichend, wenn die Besucherinnen und Besucher ihren Sitzplatz eingenommen haben und Kommunikation untereinander vermeiden.“ Allerdings müssten die betreffenden Säle über eine Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr verfügen. An ihrem Sitzplatz könnten Besucher dann auch die Maske abnehmen.

Auch die Besetzung von Sälen im Schachbrettmuster sei nach der neuen Verordnung künftig möglich, wenn der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werde, so Graef. Es muss nicht mehr jede zweite Reihe obligatorisch gesperrt werden. „Das bedeutet auch für das Scharoun-Theater Wolfsburg eine höhere Sitzplatzkapazität als die bislang möglichen 270 Plätze“, freut sich Sprecher Christian Mädler. Theoretisch könnten nun fast 500 Plätze besetzt werden, „aber wir werden das aus Sicherheitsgründen nicht ausreizen“. Dennoch: Für alle bislang als ausverkauft deklarierten Vorstellungen – darunter „Wiener Blut“, „Schmidt Show on Tour“ sowie das Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“ seien nun wieder Karten an der Theaterkasse, per Mail unter karten@theater.wolfsburg.de oder Telefon (05361) 267338 erhältlich. Auch das Braunschweiger Staatstheater werde seine Kapazität von 200 auf rund 250 Plätze im Großen und von 90 auf rund 100 Sitze im Kleinen Haus erhöhen, kündigt Sprecher Johannes Ehmann an.

fa