Warum eine Cimiotti-Plastik aus Braunschweigs Dom verschwand

Braunschweig. Am 13. Oktober jährte sich der Todestag des namhaften Braunschweiger Bildhauers. In seinen letzten Jahren erlebte er eine Enttäuschung

Dass zeitgenössische Kunst nicht nur in Museen aufgesucht werden kann, sondern uns im Alltag begegnet, war Emil Cimiotti (1927-2019) ein Herzensanliegen. Bei einigen seiner raumgreifenden Plastiken ist es aufgegangen. Am bekanntesten in der Region ist der den Braunschweiger Theatervorplatz prägende Brunnen mit seinem frei wucherndem Bronze-Blattwerk.

Doch eine Skulptur, die dem Bildhauer viel bedeutete und seit 1993 im nördlichen Seitenschiff des Doms ihren Platz hatte, ist seit einiger Zeit nicht mehr dort zu finden. Das sei kein angemessener Umgang mit einem renommierten Künstler, der seit 1963 nahe Wolfenbüttel lebte und arbeitete, meint die Cimiotti-Kennerin Gudrun Hirschmann. Sie kritisiert den Vorgang in ihrem Beitrag über den langjährigen HBK-Professor im aktuellen Band 4 der Reihe „Braunschweiger Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts". Ein hartes Bild menschlichen Leidens Emil Cimiottis Großplastik "Für Meister Gislebertus". Foto: Florian Arnold Cimiotti, dessen Todestag sich am Dienstag zum ersten Mal jährte, schuf die gut zwei Meter hohe Plastik „Für Meister Gislebertus" 1987. Sie zeigt einen Torso, der sich mit nahezu skelettierten Beinen gerade niederzuknien oder auch aufzurichten scheint. Ein hartes Bild menschlichen Leidens, das aber auch Würde ausstrahlt. Der Name ist eine Reminiszens an einen mittelalterlichen Kirchen-Bildhauer. Die Stadt Braunschweig erwarb das Kunstwerk und stellte es dem Dom 1993 als Dauerleihgabe zur Verfügung. 2017 wurde es für eine Cimiotti-Ausstellung ans Berliner Georg-Kolbe-Museum verliehen. Als es zurücktransportiert werden sollte, habe der Dom mitgeteilt, dass man über den weiteren Verbleib berate, berichtet Andreas Büttner, Kurator im Städtischen Museum. Kurz darauf sei der Leihvertrag gekündigt worden. Cimiotti sei „sehr enttäuscht" gewesen. Dompredigerin: Cimiotti-Plastik konkurrierte mit Imervard-Kreuz Die Leihgabe war „nie auf ewig angelegt und hatte ihre Zeit", erklärt Dompredigerin Cornelia Götz auf Anfrage unserer Zeitung. Die Großplastik habe „in gewisser Weise mit dem Imervard-Kreuz konkurriert und war an dieser Stelle durchaus umstritten". Man habe gewusst, dass der neue Leiter des Städtischen Museums Peter Joch damals die Abteilung für religiöse Kunst überdachte. Die habe man für einen geeigneten Alternativstandort gehalten. Und da steht er nun, der „Meister Gislebertus". Die Kritik Gudrun Hirschmanns, dass der Raum wie ein „Gemischtwarenlager" wirke, erscheint überzogen. Der Saal ist geräumig und nicht mit Exponaten überfrachtet. Cimiottis Plastik steht zentral und korrespondiert mit alten religiösen Kunstwerken wie dem prächtigen Marienaltar des Meisters Cord Borgentrik. Allerdings – so viele Menschen wie im Dom werden Cimiottis Arbeit hier nicht ansatzweise kennenlernen.

