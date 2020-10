“Astronaut“ im Astor Filmtheater Braunschweig – Lohnt er sich?

Dass sie Oscar-Preisträger Richard Dreyfuss für ihren ersten Kino-Film „Astronaut“ gewinnen konnte, hat Regisseurin Shelagh McLeod überrascht. Nicht aber, dass er das Drehbuch gut fand. Selbstbewusst gibt sich die Regisseurin am Samstag im Astor Filmtheater in Braunschweig. Sie und Astro-Expertin Laura Winterling rühren kräftig die Werbetrommel, um den Film in Deutschland trotz der Corona-Krise zum Erfolg werden zu lassen. Ob sich der Film lohnt und wie die ehemalige Astronauten-Trainerin zur Glaubwürdigkeit des Films steht, lesen Sie hier.

„Astronaut“: Darum geht’s

Darum geht es in „Astronaut“: Angus, gespielt von Richard Dreyfuss, ist ein 80-Jähriger Witwer, der aus gesundheitlichen Gründen bei seiner Tochter Molly (Krista Bridges) eingezogen ist. Abends erklärt er seinem am Fernrohr die Sterne. „Menschen werden immer in die Sterne schauen“, sagt Angus. Sein Leben lang begleitet ihn die Sehnsucht, ins All zu fliegen. Und schon verlost Unternehmer Marcus Brown ein Ticket für einen Flug ins All. Brown, gespielt von Colm Feore, erinnert an Technik-Mogul Elon Musk mit seinem privaten Raumfahrtunternehmen Space X.

Doch die sensationelle Verlosung kommt für Angus zunächst nicht in Frage. Gesundheitlich schwer angeschlagen muss er ins Altersheim. Und dort trifft er wenige Minuten vor Ablauf der Bewerbungsfrist eine Entscheidung – Er meldet sich doch für die Verlosung an. Obwohl sein Alter schon ein Ausschlusskriterium ist, lügt er bei den Gesundheitsfragen. Es kommt, wie es kommen muss: Er wird ausgelost. Hier nimmt der Film erst so richtig fahrt auf und wird zunächst nicht mehr so vorhersehbar wie er es im ersten Drittel des Films ist. Doch auch gegen Ende des Films bedient sich McLeod der typischen Hollywood-Filmklischees, zum Beispiel wenn seine Mitbewohner im Altersheim ihm energisch zujubeln und wie neu geboren wirken.

Richard Dreyfuss tröstet über hölzerne Dialoge hinweg

Spontane Tanzeinlagen und ein abenteuerliches Enkelkind machen den Film zeitweise zu leichter Kost für die ganze Familie. Allerdings hat Regisseurin und Drehbuchautorin Shelagh McLeod es geschafft, ernste Themen wie Tod und Krankheit in dem zirka 90-minütigen Film unterzubringen, ohne, dass sie zu oberflächlich abgehandelt werden oder deplatziert wirken. Nichtsdestotrotz wirken die Dialoge teilweise hölzern und unnatürlich – etwa, wenn Angus und seine Tochter in einem Gespräch zwischen Tür und Angel unterbringen, warum Angus’ Frau gestorben ist und warum er Schulden hat. Richard Dreyfuss lenkt mit seinem charismatischen Schauspiel davon ab. In „Astronaut“ glänzt der Oscar-Preisträger.

Fazit: Film lohnt sich für Freunde des Popcorn-Kinos

Wer einen künstlerisch anspruchsvollen Film mit mehreren Bedeutungsebenen sucht, ist bei „Astronaut“ falsch. Trotzdem ist der Film nicht unbedingt seicht. Er empfiehlt sich für Familien mit Kindern ab 6, für Raumfahrt-Enthusiasten und Träumer.

Regisseurin Shelagh McLeod arbeitet bereits an neuem Astro-Film

Regisseurin und Drehbuchautorin Shelagh McLeod arbeitet schon am nächsten Film: „Nexus“ Foto: Tanja Reeve

„Astronaut“ hat eigentlich im Jahr 2019 Premiere gefeiert. Erst in diesem Jahr ist der Film mit Synchronisation in die deutschen Kinos gekommen. Auf Promo-Tour im Astor Filmtheater in Braunschweig erzählt sie unserer Zeitung: „Ich liebe die Idee, für etwas scheinbar unerreichbares zu kämpfen“, erläutert sie die Idee hinter „Astronaut“. Sie berichtet, dass der Film ihren ursprünglichen Vorstellungen nach ursprünglich in England hätte gedreht werden sollen. „In Kanada habe ich eine großartige Produzentin getroffen“, sagt sie. Und so spielt der Film im fiktiven kanadischen Springfield.

Ehemalige Astronauten-Trainerin Laura Winterling wirbt für den Dreyfuss-Film

Angus ist ein Träumer. Wie realistisch ist es, dass bald jeder ins All fliegen kann? Laura Winterling zeigt sich beim Promo-Termin für den Film vergnügt über diese Skepsis. Die Physikern hat als Astro-Trainerin bei der Esa gearbeitet und sich als Rednerin selbstständig gemacht. „Wie lange hat es in der Luftfahrt gedauert?“, entgegnet sie schmunzelnd. „Ich schätze: In den nächsten zehn Jahren ist es bestimmt soweit.“ Immerhin sei es schon jetzt so, dass man mit 40 Millionen US-Dollar einen Platz in einem russischen Raumschiff ergattern kann.

Wer wie Angus in „Astronaut“ gesundheitlich angeschlagen ist, sollte nicht ins All fliegen. Aber wie sieht es aus, wenn es in der Schwerelosigkeit einen medizinischen Notfall gibt? „Astronauten haben zumindest eine gewisse medizinische Ausbildung“, winkt sie ab. Wunden nähen könne jeder, auch ein pharmazeutisches Grundwissen sei vorhanden. Und sollte das schlimmste eintreten – der Tod – dann gebe es sogenannte Bodybags an Bord. „Und die werden beim Rückflug genauso angeschnallt wie die Crew“, sagt Winterling.