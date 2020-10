Brain-Legende hat Angst um Braunschweigs Club-Szene

Beschreiben wir Wagners Walkürenritt so: Die Emotion ist überbordend, die Bläser sorgen für die schnellgetaktete Epik des Stücks, Fanfaren lassen Zuhörer im Konzerthaus in das Stück eintauchen. Es ist fast so, als vergisst man sich selbst und lebt in dem Moment nur in der Musik. Das Orchester schafft neue Welten. Mit Bedacht ist jede Note geschrieben. Es ist ein Rausch.

Die gleiche Beschreibung könnte allerdings auch auf eine Drum’n’Bass-Nacht im Brain Klub am Bruchtorwall in Braunschweig zutreffen, wenn die Hi Hat die Bassdrum irgendwo zwischen 160 und 190 Beats pro Minute schneidet. Geschwindigkeit, Herzklopfen – Emotion. Doch die Jury des Musikfonds sieht das nicht so – der Braunschweiger Drum’n’Bass-Produzent und DJ Ly Da Buddah hat Corona-Hilfen beantragt und geht leer aus. Doch nicht nur die Finanzen treiben ihn um.

„Braunschweig ist Deutschlands Drum’n’Bass-Hauptstadt“, sagt Ly Da

Deutschlandweit bekannt ist die „Drum and Bass Bundesliga“ im Brain. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Das ist Ly Da, oder Oliver Lüddecke, wie er bürgerlich heißt: Im Laufe der Jahrzehnte hat er Größen wie Clueso und Trettmann ins Brain geholt. Auftritte beim Fusion Festival kann er sich auf die Fahne schreiben, an den Decks der amerikanischen Dancehalls war er bereits zu hören. „Normalerweise stehe ich fröhlich auf und mache mich ans Produzieren“, erzählt Ly Da. Doch dann kam die Corona-Krise. Alles machte dicht, die Clubs in Braunschweig kämpfen ums Überleben.

DJ kritisiert Corona-Soforthilfen

Und so fallen auch die Drum’n’Bass-Nächte im Brain Klub aus. Seine Südamerika-Tournee kann er vergessen. Statt Ortswechsel gibt es nun Verdienstausfall – wie auch für Künstlerinnen und Künstler anderer kultureller Sparten. Er will nach eigenen Angaben für alle sprechen, wenn er sagt: Die Corona-Hilfen kommen bei soloselbstständigen Künstlerinnen und Künstlern nicht an. Bei der NBank hat es ein bei Kreativen bekanntes Problem für den DJ gegeben. Die Soforthilfe hätte 3000 Euro betragen – durfte aber nur für laufende Betriebskosten ausgegeben werden und nicht für Miete und Lebensmittel. Da aber die meisten soloselbstständigen Künstler keine laufenden Betriebskosten haben, ist die Hilfe laut Lüddecke weder bei ihm noch bei anderen vielzähligen Musikern nicht angekommen.

Ist Drum’n’Bass künstlerisch wertvolle Musik?

Persönlich ärgert er sich besonders über den Musikfonds, der vom bundesweiten Corona-Hilfe-Programm „Neustart Kultur“ Geld für Musiker bereitstellt. In einer Email, die unserer Zeitung vorliegt, teilt der Musikfonds ihm mit: „Ihre Musik passt – soweit ich das Ihrem Antrag nach beurteilen kann – nicht ganz zur künstlerischen Ausrichtung des Musikfonds.“

Dafür zeigt der DJ kein Verständnis. „Ich toure, ich bin seit 2002 in der Künstlersozialkasse versichert“, sagt er. „Ich mache elektronische Musik, und darauf waren die Hilfen auch ausgeschrieben. Da geht es nicht mehr um Geschmacksfragen, da geht es um das Lebenswerk“, findet Oliver Lüddecke. Es bereite ihm Sorgen, wie mit den öffentlichen Geldern umgegangen wird. „Es werden die Weichen gestellt, wie die Kultur weitergehen soll und für wen. Da finde ich, dass geschaut werden muss: An welche Stilrichtungen wurde das Geld vergeben? Wenn die Jury nach Geschmack beziehungsweise Hoch- und Subkultur unterscheidet, dann läuft etwas falsch.“

In den Clubs steckt „Herzblut“

Elektronische Musik – gehört sie denn auch wirklich zur Welt von Kunst und Kultur? „Die Definition von Kultur ist schwierig. Der eine geht ins Museum, der andere geht in den Club. Es geht auch um das Herzblut und die Passion, die man reinsteckt. Wenn eine Person im Club steht und Entertainment liefert, ist das legitim.“ Unterhaltung fände sich in der „Hochkultur“ – Ly Da nennt das Theater als ein Beispiel – aber eben auch in den Subkulturen, wie man sie in Braunschweigs erlebt. Seit über 25 Jahren erhält er die Drum’n’Bass-Szene in Braunschweig am Leben, zwei Mal wöchentlich legt er im Brain Klub auf, wenn nicht gerade eine Pandemie grassiert.

Finanziell hat ihm letztlich die Stadt geholfen. Unkompliziert sei es auch gewesen, sagt der DJ. Er habe lediglich anhand von Verträgen einen Verdienstausfall nachweisen müssen. 5000 Euro hat er erhalten, die Höchstsumme.

DJ Ly Da Buddah fordert: Tanzen und feiern soll in Braunschweig möglich werden

Jetzt blickt er in die Zukunft. Doch das will ihm nicht recht gelingen. Die Clubs bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er fordert Corona-Lockerungen für die Club-Szene. „Ich wünsche mir mehr Mut“, sagt er.

Dem DJ sei klar, dass in den Clubs selbst momentan keine Musikveranstaltung möglich sei: „Keiner, der bei Verstand ist, will, dass die Menschen eng beieinander tanzen.“ Er plädiert für professionell organisierte Raves, also Feiern mit elektronischer Musik, die mit einem mit der Stadt abgestimmten Hygienekonzept durchgeführt werden, wenn die Inzidenz-Werte sind. Eine streitbare Idee – besonders in Zeiten rapide steigender Infektionszahlen.

Im Interview mit Volontärin Tanja Reeve berichtet DJ Ly Da Buddah von seinem Alltag zu Coronazeiten. Foto: Sebastian Priebe / regios24