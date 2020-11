Eine Welt nach dem Virus

Ein Virus, das 95 Prozent der Weltbevölkerung dahinrafft? Als der Südafrikaner Deon Meyer 2017 „Fever“ schrieb, handelte es sich um eine düstere Dystopie, ein durch und durch zukunftspessimistisches Szenario. Das ist es zum Glück immer noch. Doch die globale Corona-Pandemie macht die Geschichte nachvollziehbarer, greifbarer. Und irgendwann beim Lesen, beim Staunen über die eine oder andere Parallele zwischen Roman und Wirklichkeit, kommt mit dem Wissen um Viren und ihre Folgen für den Menschen der Reflex: Kann das so auch in der Realität passieren?

Meyer erzählt die Geschichte aus der Perspektive Nicolaas Storms, der zu Beginn 13 Jahre alt ist und mit seinem Vater Willem durch ein unwirkliches Südafrika streift, stets auf der Suche nach den Dingen, die vor der Katastrophe selbstverständlich waren: Nahrung, Benzin, eine sichere Unterkunft. Das mutierte Virus, das ein Fieber auslöste, das den Großteil der Menschen tötete, hat den verbliebenen Rest zu einem Überlebens- und Verteilungskampf gezwungen, den jeder für sich kämpft – gegeneinander statt miteinander. Die erfolgreiche US-Serie „The Walking Dead“ lässt grüßen, nur eben mit Zombies statt Virus.

Der Aufbau einer neuen Gemeinschaft

In solch einer Welt will der besonnene und intellektuelle Willem Storm eine neue schaffen. Sein Sohn erzählt den beschwerlichen Weg hin zu einem Ort, zu einer Gemeinschaft, in der sich die Menschen wieder vertrauen. Hin und wieder wechselt die Perspektive, dann berichten andere Protagonisten aus ihrer Sicht von den Konflikten, die das Zusammenleben von fremden Menschen so kompliziert und komplex machen. Die gemeinsame Sehnsucht nach Solidarität eint die Einwohner von Storms Siedlung. Aber knappe Ressourcen und unterschiedliche Ansichten über Politik, Religion und die Regeln des Zusammenlebens sorgen dafür, dass jeder Erfolg auf dem Weg zu einer neuen sicheren Welt hart erkämpft werden muss.

Doch nicht nur intern müssen Willem Storm und seine Mitstreiter Hindernisse überwinden. Ihre Gemeinschaft muss sich auch gegen Feinde von außen wehren, gegen Plünderer auf Motorrädern, die kein Erbarmen kennen und Frauen als Sklavinnen halten. Ihre Aggressionen und die richtige Antwort darauf entzweien Nicolaas und seinen Vater über die Jahre. Zu einer Versöhnung kommt es nicht mehr, denn vor dem Finale wird Willem Storm ermordet, was der Leser allerdings bereits seit dem ersten Satz weiß. Denn das Buch beginnt mit der Zeile: „Ich will euch vom Mord an meinem Vater erzählen.“

Die Auflösung ist das schwächste Glied der Kette

Obwohl ein durchgehender Erzählfaden durch die Perspektivwechsel und die persönlichen Rückblicke der Protagonisten fehlt, gelingt es dem Autor, die Spannung bis zum Ende hochzuhalten. Auch deshalb, weil er geschickt einen Handlungsstrang im Hintergrund laufen lässt, als eine Art Grundrauschen für den Leser, der diesen Teil der Story aber lange nicht greifen kann – bis zur großen Auflösung am Schluss, der die Familiengeschichte der Storms eng mit dem Schicksal der Welt verknüpft. Auf einmal ergeben Teile der Geschichte, über die man zuvor womöglich gestolpert war, Sinn. Oder auch nicht, denn das Ende ist der schwächste Teil der Meyer’schen Dystopie.

Doch der Weg dorthin gefällt als Mischung aus Abenteuer-Roman und Gesellschaftsstudie, die mit dem Wissen von heute, mit dem Corona-Virus als realistischem Gegenstück zum Fieber aus dem Roman, eine Brücke ins Hier und Jetzt schlägt. Wer sie überquert, ist der Antwort auf die Frage, ob ein solches Szenario auch in der Wirklichkeit auf die Menschheit zukommen kann, ein gutes Stück näher.