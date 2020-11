Helena Zengel auf Liste vielversprechender Schauspieler

Die zwölf Jahre alte deutsche Schauspielerin Helena Zengel ("Systemsprenger") hat es auf die jährliche "Actors to Watch"-Liste des US-Fachblatts "Variety" geschafft.

"Variety" verweist auf Zengels Auftritt in "Systemsprenger" und auf ihr bevorstehendes US-Filmdebüt an der Seite von Tom Hanks in dem Western "Neues aus der Welt". Hanks spielt darin einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf die zehnjährige Johanna (Zengel) trifft, die von einem indigenen Volk großgezogen wurde.

Unter den zehn Auserwählten findet sich auch die bulgarische Schauspielerin Maria Bakalova (24), die in der "Borat"-Fortsetzung die Film-Tochter von Sacha Baron Cohen spielt, der Ire Paul Mescal (24, "Normal People") und die US-Darsteller Tiffany Boone (33, "Hunters"), Jayme Lawson (19, "Farewell Amor") und Tom Pelphrey (38, "Ozark").

Die Gruppe wird Mitte Dezember in einer "Variety"-Ausgabe vorgestellt. Das Branchenblatt lenkt seit 1998 den Blick auf vielversprechende Schauspieler, die später dann häufig bekannt wurden. Dazu zählen Brie Larson, Lupita Nyong’o, Octavia Spencer, Mahershala Ali und Timothée Chalamet.

