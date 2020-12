Gerhard Schröder ehrt Künstler Karl Schaper

Den Bogen zwischen der Kunst, der Gesellschaft, selbstredend der SPD und sogar der Braunschweiger Kunstszene schlug der „Bundeskanzler a.D.“ ganz persönlich. Bundeskanzler a.D., so könne man ihn bezeichnen, müsse es aber nicht, sagte Gerhard Schröder im Saal der SPD-Landtagsfraktion launig. Die zentrale Schröder-Botschaft formulierte der langjährige Wegbegleiter und Ex-Staatssekretär Reinhard Scheibe am Mittwoch im Landtag so: „Gerd hat sehr oft betont, dass Kultur nicht gegen Soziales ausgespielt werden darf und umgekehrt.“

Traditionsreicher Kunstpreis

Zu einem Gedenken an den Künstler Karl Schaper hatte die Wolfenbütteler SPD-Landtagsabgeordnete Dunja Kreiser in den Landtag eingeladen. „Schaper hat sich als bekannter Maler, Bildhauer und Konzeptkünstler über die Region hinaus einen Namen gemacht“, so Kreiser. In diesem Jahr wäre Schaper hundert Jahre alt geworden. An normale Feiern ist coronabedingt allerdings nicht zu denken - ein Motiv für Kreiser, einen kleinen Ersatz im Fraktionssaal anzubieten. Doch es gibt auch eine ganz besondere Beziehung zwischen der Fraktion und Schaper. Der Apelnstedter war laut Fraktion der erste Träger jenes 1987 ins Leben gerufenen Kunstpreises, den dann die SPD-Landtagsfraktion bis heute einmal jährlich verleiht. Ministerpräsident war seinerzeit Schröder, SPD-Fraktionsgeschäftsführer war Scheibe. Wer denn nun den Preis erfunden hat, diese Ehre schoben sich Schröder und Scheibe gegenseitig zu.

Schröder: Respekt vor der Kunst

Der Hintergrund sei gewesen, dass sich die SPD in Niedersachsen sehr frühzeitig um Künstlerinnen und Künstler gekümmert habe, sagte Schröder also in seiner kurzen Rede auf Schaper, „speziell natürlich von der Braunschweiger Hochschule“. Schröder war zunächst SPD-Fraktionschef gewesen. Aus der Verbindung von SPD und Kunst entstanden „Blätter“ für den Wahlkampf, erinnerte sich Schröder. Aber vor allen Dingen sei es um Respekt vor Kunst und Künstlern gegangen, und darum, eine alte Tradition der SPD wieder zu beleben: sich starkzumachen auch für kritische Kunst. „Wir haben keine Künstler erwartet, die sagen: wir sind nur toll“, so Schröder - „wir“ meint die SPD. „Wir sind ja toll, aber so toll nun auch wieder nicht“, feixte Schröder. An Karl Schaper erinnere er sich besonders gut. Eine von dessen schönsten Arbeiten habe wenig mit Politik zu tun, sondern mit Rüben auf Braunschweiger Feldern. Es sei Schaper auf wunderbare Weise gelungen, auch alltägliche Dinge deutlich zu machen. Schaper habe kleine Blätter und auch große Dinge wie die bekannten „Holzbriefe“ geschaffen. Ein solcher hölzerner Briefumschlag Schapers steht im Saal der SPD-Fraktion, mit einer eingearbeiteten Warnung Willy Brandts vor Populismus. 1987 war Brandts Plan gescheitert, Margarita Mathiopoulos zur SPD-Sprecherin zu machen. Schapers Werk wurde auch international beachtet. Seine „Briefe“ hatten Adressaten wie „An meyn liebes Deutschland“. Im Fall Willy Brandt stammen die Sätze Brandts aus einer Erklärung des SPD-Politikers, adressiert sind sie nun symbolträchtig an den SPD-Parteivorstand.

Der „Brief an Brandt“

Schröder hob an dieser Stelle nicht zufällig hervor, dass auch Schapers Frau eine bedeutende Künstlerin sei. Scheibe erinnerte sich an die Geburt des Kunstpreises aus dem Gefühl heraus, ein Zeichen dafür setzen zu wollen, dass sich die SPD für Kultur engagiere. Brandts Warnung vor Populismus sei über den damaligen konkreten Anlass hinausgegangen, so Scheibe. Das Schöne sei, dass Schaper der SPD-Fraktion sein Werk geschenkt habe. Der Kunstpreis sei weiterhin ein vielbeachtetes Ereignis. Hans Schaper, Sohn des Künstlers, hob die „Beseeltheit und Spiritualität“ des Werks seines Vaters hervor. Die Perspektive des politischen Nachgeborenen lieferte bei der Ehrung im Fraktionssaal der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Wiard Siebels. Siebels, Jahrgang 1978, erinnerte der Anblick des Brandt-Briefes von Schaper auch an die Vergänglichkeit von Macht. Was zumindest aktuell nur als Mahnung passt. Immerhin sitzt mit Stephan Weil seit 2013 ein SPD-Mann in der Staatskanzlei. Und Schröder regte nicht nur an, im Fraktionssaal eine Helmut-Schmidt-Skulptur aufzustellen, wenn es das Budget erlaube. Auf Einladung Kreisers stellte er auch eine Art Kulturrundgang in Wolfenbüttel in Aussicht.