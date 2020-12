Maxim Biller, Reich-Ranicki und der Antisemitismus

„Na gut“, schreibt Maxim Biller etwa zur Hälfte seines Artikels in der Süddeutschen Zeitung. Und schon dieses vermeintlich gleichmütige Füllsel nehmen wir ihm nicht ab. Hat er doch in den vorhergehenden 113 Zeilen die Kabarettistin Lisa Eckhart derart – man kann es kaum anders sagen – durchgesaut, dass man Zorn, Wut, Verachtung herausliest. Das ist heftig. Man könnte in Anlehnung an eine frühere Illustrierten-Kolumne Billers auch sagen: 113 Zeilen Hass. Gar nichts ist gut bei Biller. Anlass seiner Polemik: die Einladung der 28-jährigen Österreicherin ins Literarische Quartett des ZDF am Freitagabend.

Da ist die Rede von der „sehr blonden HJ-Frisur“, vom „Nazi-Domina-Look“, vom „grimmigen Lebensborngesicht“, von der „Truppenbetreuerin“. Biller gemeindet Eckhart ein in die „Gemeinschaft anständiger Judenfresser“. Sie mache auf der Bühne gern den Hitlergruß. Später im Artikel bezeichnet er das „antisemitische Gerede von sexgierigen Juden“ in Eckharts Kabarett-Beiträgen als „volksverhetzende Politlosungen“. Schlag ins Gesicht Was Biller mit dieser brutal zugespitzten Charakterisierung sagen will: Nein, Freunde, diese Frau spießt nicht Antisemitismus auf, sie ist Antisemitin. Aber die Na-gut-Phrase geht ja weiter. In der typisch Billerschen Diktion der in Fatalismus gebetteten Verzweiflung: „Leute wie Eckhart gibt es, solange es die Juden, die Aufklärung und die Demokratie gibt. Sie sind keine große Sensation oder Katastrophe“. Was Biller umtreibt, ist zweierlei: Erstens: Warum der aus seiner Sicht als Kabarett getarnte Antisemitismus Eckharts in großen Teilen des deutschen Bildungsbürgertums Verteidiger finde. Zweitens: Wie sehr die Präsenz der Kabarettistin im Literarischen Quartett ein posthumer Schlag ins Gesicht von Marcel Reich-Ranicki sei. Überraschungserfolg Wir erinnern uns: Der 2013 gestorbene jüdische Literaturkritiker, der als junger Mensch mit knapper Not dem Warschauer Ghetto entkommen war, hatte dieses Fernsehformat miterfunden und mit seiner unnachahmlich raffiniert rumpelnd rumorenden Rhetorik und der fuchtelnden Gestik zum Überraschungserfolg geführt. Billers Mission Woher kommt nun aber Billers Furor? Die Frage führt uns zu dessen literarischem Selbstporträt aus dem Jahr 2009: „Der gebrauchte Jude“. Der Titel des Buches ist raffiniert doppeldeutig gewählt. Meint er doch zum einen, dass hier nicht die Rede ist vom Idealbild des weisen, toleranten Juden, wie Lessing ihn in seiner Dramenfigur des Nathan in trügerisches deutsches Edelmarzipan geschnitzt hat. Sondern von einem normalen, angreifbaren, etwas neurotischen, vom Alltag auch abgenutzten Juden, der versucht, in Deutschland, dem Land der Täter, klarzukommen. Zum anderen, und das könnte man bezeichnen als Billers Mission, signalisiert der Titel: So ein Jude wie er, notorisch unversöhnt, pessimistisch und immer am Rand des Erbrechens darüber, wie verharmlosend und verehrend die Deutschen mit jenen umgehen, die aus seiner Sicht damals wie heute den Antisemitismus salonfähig machen – von Ernst Jünger über Albert Speer bis eben Lisa Eckhart – so ein Jude, der immer wieder den Finger in die Wunde legt, der wird in diesem Land dringend gebraucht. Der Nazi-Hölle entronnen Diese Mission trennt den 1960 geborenen, folglich nachgeborenen Sohn emigrierter russisch-jüdischer Eltern allerdings auch fundamental vom polnisch-jüdischen Literaturkritiker, welcher der Nazi-Hölle nur knapp entronnen ist. In seinem Selbstporträt erzählt Biller, wie er als junger Redakteur bei der FAZ eher schüchtern Kontakte zum Großkritiker geknüpft hat. Eine merkwürdige Annäherung ist das zwischen dem „sturen alten Juden“ und dem „sturen jungen Juden“, wie Biller schreibt, mit einer ironischen Distanz vor allem vonseiten Reich-Ranickis. Nicht ohne Sympathie, letztlich aber ohne gegenseitiges Verständnis. Warum sie sich nicht richtig verstehen konnten, erklärt sich Biller so: „Damals im Warschauer Ghetto lagen jeden Tag fünf neue Typhustote auf dem Bürgersteig. Sie waren gestorben, weil sie Juden waren. Und er wäre auch fast gestorben. Fünfmal, zehnmal, zwanzigmal. Darum hatte er so wenig Interesse daran, Jude zu sein. Wie gern wäre er Deutscher gewesen.“ Bitterer Befund Aus diesem Dilemma, meint Biller, habe Reich-Ranicki einen Ausweg gefunden: „Also substrahierte er sich seine Lebenswahrheit zurecht wie so viele Davongekommene: Deutschland minus Hitler, Goebbels und Auschwitz gleich Heine, Rilke und Thomas Mann.“ Diese„Lebenswahrheit“, geboren aus der Sehnsucht, das wahre Deutsche nicht unter den Menschen, sondern in der Literatur zu finden und zu verehren, hält Biller für eine Illusion. In seiner Polemik schreibt er, wenn Lisa Eckhart im Literarischen Quartett auftrete, habe „der deutsche Jude Marcel Reich-Ranicki endgültig den Kampf gegen die Nazis verloren“. Das ist ein bitterer Befund: Auch dieser Versuch der Assimilierung ist gescheitert.