Taylor Swift landet mit "Evermore" auf Platz eins

Berlin Mit ihrem neuen Album ist sie erneut an die Spitze der US-Charts gestürmt. Damit hat Taylor Swift den Abstand zu Madonna und Barbra Streisand verringert.

Mit ihrem neuen Album arbeitet sich Superstar Taylor Swift an einen weiteren Rekord heran: "Evermore" ist als zweites Swift-Album in diesem Jahr - und als achtes insgesamt - an die Spitze der US-amerikanischen Charts geklettert.

Die 31-Jährige ist damit jetzt die Frau mit den drittmeisten Nummer-eins-Alben in den USA - nur Barbra Streisand (elf Alben) und Madonna (neun Alben) standen noch öfter ganz oben in den Charts.

Die US-Amerikanerin hatte "Evermore" überraschend am 11. Dezember veröffentlicht. Laut Branchenmagazin "Billboard" verkaufte sich die Platte allein in der ersten Woche fast 330.000 Mal. "Evermore" ist die Fortsetzung zu dem Album "Folklore", das Swift im Juli ebenfalls ohne Vorankündigung veröffentlicht hatte. "Folklore" verkaufte sich bis Ende Oktober über eine Million Mal und wurde damit in den USA zum bestverkauften Album des Jahres.

