"Let's Dance"-Start: Die ersten Gruppentänze der Staffel bekannt

Am Freitag, 26. Februar geht "Let's Dance" in die nächste Runde. In der 14. Staffel der RTL-Sendung müssen 14 Stars zeigen, was sie in Sachen Tanz zu bieten haben. Die festen Tanzpaare werden zwar erst in der Auftaktfolge verkündet - die Gruppentänze der Kennenlern-Show sind aber schon bekannt.

"Let's Dance"-Staffelstart: Das sind die Teams

Wie der Sender auf seiner Homepage mitteilte, werden die Prominenten in fünf große Gruppen eingeteilt. Das erste Team bilden Ilse DeLange, Valentina Pahde und Rúrik Gíslason sowie die Profitänzer Evgeny Vinokurov, Andrzej Cibis und Malika Dzumaev. Sie tanzen den Cha Cha Cha zu "Hot Stuff" von Kygo und Donna Summer.

Das zweite Team besteht aus Kai Ebel, Auma Obama und Simon Zachenhuber - sie tanzen mit Kathrin Menzinger, Christian Polanc und Marta Arndt den Tango zu "Perhaps, Perhaps, Perhaps" von Doris Day.

Team drei ist vierköpfig: Vanessa Neigert und Nicolas Puschmann tanzen mit Vadim Garbuzov und Robert Beitsch den Quickstep zu "Ich will 'nen Cowboy als Mann" von Gitte Haenning.

Die „Let’s Dance“-Kandidaten 2021: (oben v.l.n.r.) Sänger Mickie Krause, Fußballer Rurik Gislason, Autorin Auma Obama, Moderator Kai Ebel, Schauspielerin Valentina Pahde, Schauspieler Erol Sander, (unten, v.l.n.r.), Sängerin Ilse DeLange, Schauspieler Nicolas Puschmann, Moderator Jan Hofer und Sängerin Senna Gammour. Foto: dpa

Die vierte "Let's Dance"-Gruppe tanzt einen Wiener Walzer zu "That's Life" von Frank Sinatra - dabei sind Erol Sander, Mickie Krause und Jan Hofer, außerdem die Tanzprofis Renata Lusin, Christina Luft und Patricija Belousova.

Das letzte Team besteht aus Kim Riekenberg, Lola Weippert und Senna Gammour plus Valentin Lusin, Alexandru Ionel und Pasha Zvychaynyy. Sie tanzen Salsa zu "Chantaje" von Shakira und Maluma.

"Let's Dance": Die "Wild Card" schützt vor dem Exit

In der Kennenlern-Show muss zwar kein Promi das Tanzparkett räumen - die Gunst der Zuschauer und das Jury-Urteil sind dennoch wichtig. Wer Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez überzeugt und die meisten Anrufe ergattert, erhält eine "Wild Card" und kann kommende Woche nicht rausgewählt werden.

Jorge González (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Eine weitere Besonderheit beim Staffel-Auftakt: Profi-Tänzer Massimo Sinató, der sich 2020 mit Lili Paul-Roncalli auf den ersten Platz getanzt hat, wird gemeinsam mit dem amtierenden "Dancing Star" noch einmal die Bühne betreten. Die zwei tanzen ihren Tango aus dem letzten Jahr. In den weiteren Folgen ist Sinató nicht dabei - seine Frau Rebecca Mir und er erwarten Nachwuchs.

"Let’s Dance" – So lief die letzte Staffel