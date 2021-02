Steven Soderbergh dreht Thriller mit Zoe Kravitz

"Ocean's Eleven"-Regisseur Steven Soderbergh (58) will US-Schauspielerin Zoe Kravitz (32, "Big Little Lies", "Mad Max: Fury Road") vor die Kamera holen. Für den Streamingdienst HBO Max planen sie den Thriller "KIMI", wie die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Variety" am Donnerstag berichteten.

Als Drehbuchautor und Produzent ist demnach David Koepp ("Jurassic Park", "Mission: Impossible") an Bord. Der Krimi dreht sich um eine am Raumangst leidende Mitarbeiterin in der Tech-Industrie, die Videoaufnahmen von einem brutalen Verbrechen entdeckt. Um dem Fall nachzugehen, muss sie die eigenen Ängste überwinden, um ihre Wohnung zu verlassen.

Kravitz, Tochter von Rocksänger Lenny Kravitz und der Schauspielerin Lisa Bonet, stand zuletzt neben Robert Pattinson für "The Batman" als Catwoman vor der Kamera.

Soderbergh ist vor allem für Filme wie "Sex, Lügen und Video", "Erin Brockovich" und die "Ocean’s"-Reihe bekannt. Für die Regie des Drogenthrillers "Traffic – Macht des Kartells" (2000) wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet. Zuletzt drehte er mit Hollywood-Star Meryl Streep für HBO Max die Komödie "Let Them All Talk".

