"Ku'damm 56" kommt als Musical auf die Bühne

Mit "Ku’damm 56" will das Berliner Musical-Theater nach der Corona-Zwangspause neu starten.

Die ZDF-Familiensaga "Ku'damm 56" wird zum Stoff für ein Musical. Die Premiere im Berliner Stage Theater des Westens ist für November geplant, wie die Veranstalter ankündigten.

Die Autorin der Fernsehserie, Grimme-Preisträgerin Annette Hess, entwickelte die Bühnenversion gemeinsam mit den Songschreibern Peter Plate und Ulf Leo Sommer (Rosenstolz, Max Raabe, Sarah Connor). Der Vorverkauf zu "Ku'damm 56 - das Musical", das coronabedingt mit einem Jahr Verspätung startet, beginnt an diesem Donnerstag. Dann erscheint auch die Single zu dem Musical, "Berlin Berlin".

Zum Team gehören Musical-Regisseur Christoph Drewitz ("Fack ju Göhte") und Choreograph Adam Murray ("Rocketman"). Die Hauptrollen in dem "ultimativen Berlin-Musical", den Part von Monika und Freddy, spielen Sandra Leitner ("Die fabelhafte Welt der Amélie - Das Musical") und David Jakobs ("Der Glöckner von Notre Dame"). Mit der Inszenierung will das Berliner Musical-Theater nach der Corona-Zwangspause neu starten.

In der Geschichte geht es um eine Tanzschule am Berliner Kurfürstendamm und die Frauen der Schöllack-Familie, um Emanzipation und Aufbruch, aber auch um die Enge der Nachkriegszeit. Im Fernsehen startet am Sonntag der dritte Teil der Serie, "Ku'damm 63".

© dpa-infocom, dpa:210318-99-869615/3