Mick Jagger: Lockdown-Song mit Dave Grohl

Gipfeltreffen von Rock-Helden zweier Generationen: Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger (77) hat für seinen neuen Song "Eazy Sleazy" gemeinsame Sache mit Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (52) gemacht.

Das mitreißende Stück präsentiert den Rock-Veteranen an Mikro und Gitarre, den ehemaligen Nirvana-Drummer an Schlagzeug, Bass und Gitarre.

Inhaltlich geht es satirisch-kritisch um das Leben in der Pandemie - und um schrille Verschwörungstheorien. Jagger habe den Song "während des Lockdowns geschrieben", teilte sein Label Universal mit und fügte hinzu: "Just for fun." Diesen Spaß merkt man dem immer noch vor Energie strotzenden Sänger und dem ein Vierteljahrhundert jüngeren Partner auch im gemeinsamen Video an.

Grohl, selbst seit fast 30 Jahren im Rock-Business, kommentierte das Duett mit der Stones-Ikone so: "Es lässt sich kaum in Worte fassen, was die Aufnahme mit Sir Mick für mich bedeutet. (...) Gerade als ich dachte, das Leben könnte nicht mehr verrückter werden. Das ist der Song des Sommers, ohne Zweifel."

