"Maybrit Illner": Diese Gäste sind heute Abend beim ZDF-Talk dabei

Berlin. Jeden Donnerstag spricht Maybrit Illner über aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Wer ist dieses Mal bei ihr zu Gast?

Talkshow "Maybrit Illner": Das sind ihre Gäste am Donnerstagabend

Moderatorin Maybrit Illner diskutiert immer donnerstags mit ihren Gästen über aktuelle Themen

Um welches Thema geht es in der aktuellen Ausgabe und wer sind die Gäste?

Die wichtigsten Infos zum TV-Talk mit Maybrit Illner

Maybrit Illner spricht auch diesen Donnerstagabend wieder mit ihren Gästen über die wichtigsten Themen aus Politik und Gesellschaft. In der neuen Ausgabe der Talk-Sendung mit dem Titel "Kein Schutz, keine Freiheit: Lockdown für Ungeimpfte?" soll es darum gehen, ob der Druck auf Ungeimpfte in der Corona-Pandemie erhöht werden muss.

Maybrit Illner gehört neben Anne Will, Frank Plasberg, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deutschland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

2007 wurde die Sendung dann nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen "Maybrit Illner" jeden Donnerstag in der Regel ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politiker, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird "Maybrit Illner" in Berlin.

"Maybrit Illner": Diese Gäste sind am Donnerstag dabei:

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister Hamburg

(SPD), Erster Bürgermeister Hamburg Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister Tübingen

(Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister Tübingen Johannes B. Kerner , Moderator; erkrankte an Covid-19

, Moderator; erkrankte an Covid-19 Alena Buyx , Vorsitzende Deutscher Ethikrat

, Vorsitzende Deutscher Ethikrat Jonas Schmidt-Chanasit , Virologe an der Universität Hamburg

, Virologe an der Universität Hamburg Sibylle Katzenstein, Hausärztin in einer Covid-19-Schwerpunktpraxis in Berlin

Maybrit Illner studierte Journalistik in der DDR, arbeitete zunächst in der Sportredaktion des Deutschen Fernsehfunks (DFF), dann in der Auslandsredaktion, im Reisejournal und beim Abendjournal. Seit 1992 arbeitet sie für das ZDF.

"Maybrit Illner": So liefen die jüngsten Sendungen

(fmg)

