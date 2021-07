Zwei Braunschweiger erhalten Kunststipendien

Die Braunschweigische Stiftung hat zum fünften Mal ihre Stipendien im Projektfeld „Bildende Kunst“ an regionale Künstlerinnen und Künstler der Region vergeben. Das Stipendienprogramm umfasst zwei Stipendien:

Das mit 8000 Euro dotierte Vorhabenstipendien „Idee“ geht an Lino Heissenberg aus Braunschweig, der zum Vorstand des freien Kunstvereins Malerkapelle Königslutter gehört und Meisterschüler an der HBK Braunschweig war.

HBK-Meisterschülerin Saskia Siebe vor ihrer Installation "Utopien weisen einen Weg aus dem Labyrinth". Foto: Florian Arnold / Archiv

Das Werkstipendium „Andruck“ in Kooperation mit der Städtischen Galerie Wolfsburg geht an die Künstlerin Saskia Siebe. Sie ist ausgebildete Mosaizistin und studiert an der HBK Braunschweig und engagiert sich für die Aktion Kunstkoffer.

Die Stipendiatinnen werden am 2. September zur Eröffnung der Abschlussausstellung der Stipendiaten des Durchgangs 2019, Steve Luxembourg und Christian Schiebe, im Kunstverein Braunschweig/Remise ihr Vorhaben der Öffentlichkeit vorstellen. Zum Abschluss der Stipendienzeit werden sie im Sommer 2022 dort selbst ihre Ergebnisse präsentieren.

