Bachelorette Maxime Herbord: So kam es zur Trennung von David Friedrich

Wer gewillt ist, die komplizierten personellen Zusammenhänge der neuen "Die Bachelorette"-Staffel zu begreifen, muss jetzt aufpassen: Maxime Herbord ist nicht nur die neue Rosenkavalierin, sondern auch ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin, wo sie freiwillig das Handtuch warf. Dafür war sie anschließend mit David Friedrich zusammen, wiederum "Die Bachelorette"-Gewinner 2017. Aber der Reihe nach.

Die 26-jährige Herbord verließ 2018 die TV-Show "Der Bachelor" freiwillig, weil es ihr mit Daniel Völz zu wenig geknistert hatte: Nach unangenehmen Schweigemomenten beim Einzeldate gab die Herzogenratherin dem Junggesellen einen Korb. 2019 klappte es dann für die Kommunikationsdesignerin allerdings mit David Friedrich, der sich im Umfeld der Kuppelshow ebenfalls gut auskennt.

"Bachelorette 2017"-Ex Friedrich auch Ex von "Bachelorette 2021"

Für eingefleischte Trash-TV-Fans ist Friedrich kein Unbekannter: Der Musiker eroberte 2017 vorübergehend das Herz von Bachelorette Jessica Paszka. Die ist heute mit dem Zweitplatzierten Johannes Haller verlobt und hat mit diesem auch ein Kind, was wiederum eine andere Geschichte ist. Friedrich, Schlagzeuger einer Band mit dem fragwürdigen Namen "Eskimo Callboy", nahm 2018 zudem an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Am Ende sprang Platz vier heraus.

Zwei Jahre sollen die neue Bachelorette Herbord und Friedrich ein Paar gewesen sein, bis sie sich Anfang 2021 trennten, wie RTL berichtet. Demnach hielten sie die Partnerschaft zu Beginn geheim, standen nach einiger Zeit aber offen zueinander. Wer ehrgeizig sucht, findet auch heute auf dem pastelligen Instagram-Account der neuen Bachelorette noch Spuren von Friedrich: Am Valentinstag 2020 veröffentlichte das damalige Paar einen gemeinsamen Werbeclip für ein Parfum, der nach wie vor zu sehen ist.

"Bachelorette": Trennung von David Friedrich nach Tod des Opas

Das Beziehungs-Aus zwischen der neuen Bachelorette und Friedrich hat einen traurigen Hintergrund: In einem von RTL veröffentlichten Video erzählt Herbord, dass es zur Trennung kam, nachdem sie ihren ihr sehr nahestehenden Großvater während der Corona-Pandemie verloren hatte. Sie beschreibt darin, wie schwierig es für sie war, dass sie sich nur telefonisch von dem geliebten Familienmitglied verabschieden konnte.

"Das macht was mit einem", erklärt die 26-Jährige in dem Ausschnitt. "Das stellt eine Beziehung extrem auf die Probe." Sie hätte sich in der Situation "tausend Umarmungen am Tag" gewünscht – daran hätte es aber gefehlt. "Deswegen haben wir uns dann irgendwann auch getrennt."

(raer)

