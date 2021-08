Bundestagswahl: TV-Triell bei RTL am Sonntag - Laschet kämpferisch

Berlin Die Kanzlerkandidatin und -kandidaten treffen am Sonntag beim ersten TV-Triell aufeinander. Laschet will zeigen, wofür die Union steht.

Vier Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September treffen die Kanzlerkandidatin und -kandidaten beim ersten TV-Triell aufeinander. RTL zeigt den Dreikampf von Annalena Baerbock (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) am Sonntagabend zur Prime-Time.

Vor allem CDU-Chef Laschet hatte zuletzt mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Erstmals seit 15 Jahren konnten die Sozialdemokraten mehr Zuspruch für sich verbuchen. Im ersten TV-Triell will der Unions-Kanzlerkandidat deshalb umso mehr punkten.

Vor Triell bei RTL: Laschet attackiert SPD

Er werde beim ersten TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten an diesem Sonntag sichtbar machen, für was die Union stehe und „wo die Unterschiede sind zu Rot-Grün“, sagte der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Samstag beim teils in der CDU-Zentrale in Berlin und teils digital organisierten Bundesdelegiertentag der Frauen Union der CDU.

Laschet attackierte SPD und Grüne bei den Themen innere Sicherheit, der Außen- und Sicherheitspolitik, der Arbeitsmarkt-, Frauen- und Sozial- sowie der Klimapolitik. „Ich bin sicher, wenn wir das jetzt allen unseren Mitgliedern vermitteln, dann haben wir auch die Chance, bei der Bundestagswahl auf Platz eins zu liegen und damit auch die künftige Bundesregierung zu stellen“, sagte Laschet. In den nächsten 30 Tagen müsse über Inhalte und jene Themen geredet werden, die die Union von SPD und Grünen unterscheiden würden.

Grünen-Chef Habeck: Baerbock wird punkten

Grünen-Co-Chef Robert Habeck rechnet damit, dass Baerbock bei dem TV-Triell Boden gut machen kann. „Sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet wollen die Ära Merkel im politischen Habitus verlängern. Tunlichst keine Antworten geben, Politik möglichst entpolitisieren“, sagte er der „Welt am Sonntag“.

Das passe nicht zur gesellschaftlichen Stimmung, die von großer Unruhe und Orientierungslosigkeit geprägt sei. „Gerade in den TV-Triellen wird Annalena Baerbock deshalb mit ihrer Schlagfertigkeit und ihrer Energie punkten können.“ (dpa/fmg)

