Er kämpfte gegen die Taliban: Afghanen verehren Ahmed Massud

Do, 09.09.2021, 13.14 Uhr

Ahmed Schah Massud gilt in seiner Heimat Afghanistan als Nationalheld. Er war Anführer des Widerstands gegen die Taliban Anfang der Nullerjahre. Am 9. September 2001 wurde er von einem Selbstmordkommando von Al-Kaida ermordet. Massoud still holds a special place in the Afghan imagination, and his image can be seen throughout Kabul, though since the Taliban swept back to power some portraits have now been defaced.