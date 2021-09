Ben Affleck und Jennifer Lopez händchenhaltend auf dem roten Teppich in Venedig

Ben Affleck und Jennifer Lopez händchenhaltend auf dem roten Teppich in Venedig

Sa, 11.09.2021, 16.47 Uhr

Auf dem roten Teppich der Filmfestspiel haben sich Ben Affleck und Jennifer Lopez händchenhaltend gezeigt. Affleck ist einer der Stars in dem Streifen "The Last Duel"von Regisseur Ridley Scott.