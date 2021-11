„LOL“ Staffel 3: Wer außer Hunziker und Herbst dabei ist

Berlin Die prominenten Teilnehmer für die dritte Staffel von "LOL - Last One Laughing" stehen fest. Welche Stars diesmal nicht lachen dürfen.

Die erste Staffel von „LOL – Last One Laughing“ ist die meistgesehene Serie bei Amazon Prime. Damit war schon früh klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Wann es soweit ist und welche Promis mit dabei sind, zeigt das Video.

Gute Neuigkeiten für alle, die sich auf ein wenig Ablenkung in den nächsten Monaten freuen: Der Cast für die dritte Staffel der Comedy-Show "LOL - Last One Laughing" steht fest.

Wie Amazon Prime Video am Dienstag mitteilte, sind Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert zum ersten Mal bei der Sendung dabei. Anke Engelke nimmt zum dritten Mal teil, Carolin Kebekus und Mirco Nontschew zum zweiten Mal.

"LOL": Komiker müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen

Im Oktober hatte die "Bild"-Zeitung bereits einige Stars der dritten Staffel genannt. Darunter Michelle Hunziker und Christoph Maria Herbst, aber auch Joko Winterscheidt, der wohl doch nicht bei der Sendung dabei sein wird.

Bei "LOL" verbringen die Komiker sechs Stunden zusammen in einem Raum und versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen - ohne selbst zu lachen. Wer zwei Mal lacht, fliegt raus. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt die Sendung.

Schauspieler und Regisseur Michael "Bully" Herbig ("Bullyparade", "Der Schuh des Manitu") moderiert auch die dritte Staffel, die im Frühjahr 2022 starten soll. Die zweite Staffel gewann Max Giermann und Staffel eins Torsten Sträter.

