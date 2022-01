Russischer Regisseur darf überraschend in Hamburg inszenieren

Russischer Regisseur darf überraschend in Hamburg inszenieren

Sa, 15.01.2022, 12.48 Uhr

Der russische Star-Regisseur Kirill Serebrennikow stand in seiner Heimat viele Jahre unter Hausarrest. Überraschernd durfte er kürzlich ausreisen, um am Hamburger Thalia-Theater ein Stück von Anton Tschechow zu inszenieren. Anschließend will er zurück.