Genesis in Hannover – das müssen Sie zu den Mega-Konzerten wissen

Lange haben die Veranstalter von Hannover Concerts dafür gekämpft, Tausende Fans lange gehofft – mit Erfolg: Am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. März, spielen die Weltstars von Genesis in der ZAG-Arena von Hannover vor jeweils fast 10.000 Zuschauern trotz Pandemie. „Wir brauchen jetzt dringend eine Perspektive“, hatte Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, Anfang Februar gefordert. Zwei Wochen später gab es grünes Licht von der Landesregierung für die Mega-Shows.

„The Last Domino?“ heißt die Tournee, die die Briten auch nach Niedersachsen führt und aus Sicht der vielen Konzertfreunde hoffentlich der Auftakt zu einem tollen Konzertjahr 2022 in unserer Region ist. Im September 2021 startete sie in Birmingham, nachdem sie wegen der Corona-Pandemie verlegt werden musste. Dies war der erste gemeinsame Auftritt von Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford nach der „Turn it on again“-Tour 2007. Auf mehr als 20 Songs aus der mehr als 50-jährigen Bandgeschichte dürfen sich die Fans an den beiden Abenden in den etwa zweieinhalb Konzertstunden freuen.

Das sind die Regeln beim Genesis-Konzert in Hannover

Das Sicherheitskonzept macht es möglich: So finden beide Konzerte unter 2G-plus-Richtlinien statt. Das heißt: Alle Besucherinnen und Besucher müssen beim Einlass und bis zum Platz eine FFP2-Maske tragen. Dazu sind sie verpflichtet, am Einlass einen Impf- oder Genesungsnachweis mit einem tagesaktuellen, negativen Antigen-Test vorzulegen. Personen, die bereits geboostert sind, sind von der Testpflicht ausgenommen.

Genesis im November 2006 bei der Ankündigung ihrer Tour „Turn it on again“. Foto: epa Daniel Deme / dpa

Der Einlass für die Konzerte in Hannover soll am Donnerstag und Freitag gegen 18 Uhr starten, beide Konzerte beginnen gegen 20.15 Uhr. Derzeit gibt es noch ganz wenige Restkarten, zum Beispiel bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen von FUNKE Medien Niedersachsen, (0531) 16606, und bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

So verlief der Deutschland-Tour-Auftakt von Genesis in Berlin

Neben den Konzerten in Hannover hat die Band Genesis noch weitere Tourstationen in Deutschland. Los geht es in Berlin, nach Hannover folgen drei Auftritte in Köln. Bei dem Konzert am Montag in Berlin standen 23 Songs auf der Setliste. Knapp zweieinhalb Stunden dauerte die Show. Für Gänsehaut sorgte Phil Collins. Schon vor Konzertbeginn. Gebeugt gehend betrat er die Bühne, versprühte aber immer noch so viel Charisma, dass sich die vielen tausend Konzertgäste von den Plätzen erhoben. Für das Konzert wurde sogar ein Basketballspiel mit Braunschweiger Beteiligung verlegt.

Phil Collins versprühte trotz seines Gesundheitszustands bei der ersten „The Last Domino?“-Show in Berlin jede Menge Charisma. Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Setlist folgte weitestgehend der des Albums „The Last Domino?“: Behind the Lines/Duke’s End; Turn it on again; Mama; Land of Confusion; Home by the Sea; Second Home by the Sea; Fading Lights; The Cinema Show; Afterglow; That’s All; The Lamb lies down on Broadway; Follow you follow me; Duchess; No Son of mine; Firth of Fifth; I know what I like (in your Wardrobe); Domino; Throwing it all away; Tonight, Tonight, Tonight; Invisible Touch; I can’t dance; Dancing with the Moonlit Knight; The Carpet Crawlers.

Wir können es noch gar nicht so richtig glauben, aber heute und morgen Abend dürfen wir @genesis_band bei uns auf der Bühne begrüßen!🎵 Bei welchem Song war/ist eure Vorfreude am größten? pic.twitter.com/mo9tkX39Ob — Mercedes-Benz Arena (@MBArenaBerlin) March 7, 2022

Genesis und Wolfsburg – als Volkswagen ganz besondere Autos produzierte

Anfang der 1990er-Jahre setzte Volkswagen auf Rockstars. Pünktlich zur Welttournee 1992 von Genesis etwa verkaufte der Wolfsburger Autobauer passende Automodelle: Zum einen das Polo Coupé, zum anderen das Golf Cabriolet „Genesis“. Gerade einmal etwas mehr als 8.000 Einheiten der in „Violett touch-perleffekt“ gehaltenen Modelle wurden produziert. Im Nu wurden sie verkauft. Die drei Auftritte im Juli 1992 im Hannoveraner Niedersachsenstadion erlebten etwa 180.000 Menschen.

Das Genesis-Trio Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford Anfang der 1990er-Jahre mit einem VW Polo Genesis. Foto: Volkswagen AG

Begeisternd waren auch die Solo-Stadionkonzerte von Phil Collins in Hannover, zum Beispiel bei seiner „Not dead yet“-Tour 2019, als er zwei Auftritte vor 80.000 Menschen gab, oder 1994, als er gleich viermal das Niedersachsenstadion mit jeweils 60.000 Menschen ausverkaufte – das hatte vor ihm noch keiner geschafft. Besonders auch: Bislang 13-mal trat er – mit Genesis oder als Solokünstler – im Stadion Hannover auf. Alles unvergessene Erlebnisse. Ganz sicher wie die kommenden Konzerte in Hannover am Donnerstag und Freitag.

