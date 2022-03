Krieg in der Ukraine Zoe Wees singt an ihrer alten Schule für den Frieden

Popsängerin Zoe Wees (19, "Control") will an ihrer alten Schule in Hamburg für den Frieden in der Ukraine singen.

Die Sängerin, die mit ihrer Debütsingle auch international Erfolge feierte, ist eine von sechs Künstlerinnen und Künstlern, die am Freitag (25. März) bei einer Open-Air-Bühnenshow unter dem Titel "Eine Stunde für den Frieden" an der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg auftreten wird, teilte die Schule mit. Anschließend soll ein Hilfstransport nach Kiew verabschiedet werden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die 19-Jährige legte vor drei Jahren ihren Abschluss an der Schule im Stadtteil Dulsberg ab. "Ich finde es wichtig, Teil dieser Veranstaltung zu sein. Nicht nur, weil ich eine ehemalige Schülerin dieser Schule bin, sondern weil ich mit meiner Stimme auch für den Frieden auf dieser Welt stehe. Make peace - not war", heißt es in einem Statement der Sängerin.

© dpa-infocom, dpa:220323-99-638749/3