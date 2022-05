Großes Musik-Event in Goslar mit rund 150 Konzerten

Goslar. Beim Regionalen Musikfest am Samstag, 21. Mai, werden 20 Bühnen in der gesamten Innenstadt bespielt. Zudem gibt es viele Workshops und Mitmachaktionen.

Knut Hanßen und Séverine Kim bieten beim Regionalen Musikfest am 21. Mai einen Workshop an für Kinder an: Malen, inspiriert von klassischer Musik.

Musik und Kunst gehen oft Hand in Hand. Mal sind Bilder Inspiration für musikalische Kompositionen, mal umgekehrt. Das Pianisten-Duo Knut Hanßen und Séverine Kim will Kinder mit einem besonderen Projekt an die klassische Musik heranführen. Der Workshop „KlassikKunst – Malen mit Musik“ ist einer von vielen Programmpunkten beim 6. Regionalen Musikfest, das am Samstag in Goslar stattfindet.

Knut Hanßen hat derzeit viel zu tun. 20 Konzerte innerhalb von zweieinhalb Monaten hat er vor sich. Der gebürtige Kölner war schon häufiger bei den Internationalen Goslarer Klaviertagen zu Gast. So entstand der Kontakt zu den Organisatoren des Regionalen Musikfestes, das der Pianist und Dirigent mit einem Kinderprojekt unterstützen wollte – eigentlich schon im vergangenen Jahr, doch da fiel die Veranstaltung pandemiebedingt aus.

1700 Mitwirkende aus dem Braunschweiger Land

„Die Idee aber sollte nicht sterben“, erzählt der Künstler, und der Ausfall gab ihm sogar Zeit für zwei Probeläufe: Im November besuchte er mit seiner Partnerin Séverine Kim einmal Dritt- und Viertklässler, danach Schüler der Jahrgänge 5 und 6. Der Ablauf: Zunächst präsentierte das Duo den Kindern ein etwa 40-minütiges moderiertes Konzert. Anschließend durften die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und malen, was ihnen zu der Musik einfällt. „Oft haben die Kinder das Thema der Stücke in ihren Bildern gut erfasst“, lobt Hanßen und freut sich auf das neue Projekt in Goslar.

Neben Workshops, Mitmachaktionen und Informationsmöglichkeiten regionaler Musikinstitutionen stehen dort am Samstag rund 150 Konzerte auf 20 Bühnen auf dem Programm. Rund 1700 Musizierende aus dem gesamten Braunschweiger Land sind dabei und präsentieren den Besuchern unter dem Motto „Ohren auf – so klingt die Region“ in der Zeit von 11 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt Musik aus nahezu allen Stilrichtungen an reizvollen Orten in der historischen Innenstadt.

Goslar feiert 1100. Geburtstag

Weil die Stadt Goslar in diesem Jahr 1100-jähriges Bestehen feiert, ist für 12 Uhr eine Geburtstagsaktion geplant: Alle Künstler und Besucher sollen dann an allen Bühnen das Steigerlied als Geburtstagsständchen für die Kaiserstadt singen – eine Idee, die von der organisatorisch federführenden Kontaktstelle Musik Region Braunschweig entwickelt wurde.

Wer sich am Samstag auf den Weg nach Goslar macht, hat in jedem Fall die Qual der Wahl. Auf großen und kleinen Open-Air-Bühnen in der Innenstadt, am Museumsufer, im Landkreisgebäude, in den Innenstadtkirchen, in der Goetheschule und im Ratsgymnasium erklingen den ganzen Tag über Rock, Pop, Rap, Jazz und Blues von regionalen Bands, Vokalmusik von Kinder- und Traditionschören, Instrumentalmusik von Kammermusikensembles, Blasmusik von Bläserensembles, Trommelrhythmen und Weltmusik.

Regionale Orchester spielen in der Kaiserpfalz

Das Unesco-Weltkulturerbe Kaiserpfalz öffnet seine Pforten und wird zum Spielort für regionale Orchester. In der „Däle“ des Großen Heiligen Kreuzes treten Singer-Songwriter auf. Im Innenhof des neu eröffneten Kulturmarktplatzes haben Heavy-Metal-Bands der Region ihre Bühne.

Die Goslarer Klaviertage sind mit einem Workshop- und Konzertprogramm im Kreistagssaal vertreten. Auch die Wohnwagenbühne vom Musikland Niedersachsen ist als Spielort in der Fußgängerzone dabei. Die Braunschweigische Landschaft stellt ihre solarbetriebene Soundanlage kleinen Ensembles im Brunnengarten zur Verfügung.

Das Regionale Musikfest findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten in der Region statt und hat sich inzwischen etabliert. Für viele Musiker hat es einen festen Platz im Terminkalender. Zu den überregional bekannten Bands, die am Wochenende in Goslar auftreten werden, gehören unter anderem Wasted Origin, CaszKings, Nautilus 2, ¡Tilt!, Coyd, On Wire und Wonderland lost and found. Sie werden vor allem am Abend die Bühnen der Innenstadt rocken.

Jodel-Workshop mit Marina Hein

Zum Mitmachen gibt es außer dem Malworkshop für Kinder einen Jodelworkshop von der 32-fachen Harzer Jodelmeisterin Marina Hein. „Traditionsensembles treffen beim Musikfest auf Rockbands, Erwachsenenchöre auf Schulorchester, Profis auf Laien. Die musikalische Vielfalt der ganzen Region an einem Tag an einem Ort zu erleben, ist etwas ganz Besonderes und begeistert mich immer wieder“, betont Mitorganisatorin Juliane Gaube.

Für die Anreise wird empfohlen, kostengünstig und umweltbewusst mit dem ÖPNV nach Goslar zu kommen. Haltestellen von Bus und Bahn liegen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und somit zu den Spielorten.

Das gesamte Programm gibt es unter regionales-musikfest.de

