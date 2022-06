Dwayne Johnson als "Black Adam"

Hollywood-Star Dwayne Johnson (50, "Fast & Furious 8", "Baywatch") zeigt sich stolz in seiner neuen Superheldenrolle als "Black Adam".

Das Studio Warner Bros. stellte den ersten Trailer für die Comic-Verfilmung am Mittwoch (Ortszeit) ins Netz. "Die Welt brauchte einen Helden", schrieb der Ex-Wrestler mit dem Spitznamen "The Rock" auf Twitter zu dem Videoclip. Dieser Film sei seine große Leidenschaft und zu seiner "DNA" geworden, führte der Schauspieler weiter aus.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In dem Streifen des spanischen Regisseurs Jaume Collet-Serra ("Jungle Cruise") spielt er den Anti-Helden Black Adam, einen früheren Sklaven im alten Ägypten, der mit Superkräften in der Neuzeit wiedergeboren wird. Er lasse sich von niemandem in die Knie zwingen, versichert der muskulöse und unverwundbare Black Adam kämpferisch. Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan tritt als der gute Held Doctor Fate auf. Für beide Stars ist dies der erste Superhelden-Film. "Black Adam" soll im Oktober in die Kinos kommen.

© dpa-infocom, dpa:220609-99-596392/2