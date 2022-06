Jedes Wort auf der Goldwage: Russischer Plakate-Drucker unter Druck

Fr, 10.06.2022, 16.09 Uhr

"Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse": Mit Slogans wie diesem auf seinen Plaketen lädt Sergej Besow zum Nachdenken ein. Der 45-Jährige leitet die Druckwerkstatt "PartisanPress" in Moskau. Seit dem 24. Februar steht er unter großem Druck, denn jedes Wort zum Geschehen in der Ukraine wird in Russland gerade auf die Goldwaage gelegt.