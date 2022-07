Kanadischer Rockstar bekommt vor 46 Jahren gestohlene Gitarre zurück

Emotionales Wiedersehen für Randy Bachman: Der Musiker, der mit seinen Bands "The Guess Who" und "Bachmann Turner Overdrive" Welthits gefeiert hatte, bekam in Tokio seine vor 46 Jahren gestohlene Gitarre zurück.