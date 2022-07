Sat.1: Gründung, Geschichte, Unternehmen – Wichtige Infos zum Sender

Berlin. Als erster deutscher Privatsender ging Sat.1 als PKS am 1. Januar 1984 an den Start. Das muss man zur Geschichte des Senders wissen.

Ein Mikrofon des privaten Fernsehsenders Sat.1 steckt in der Hosentasche eines Journalisten.

Richterin Barbara Salesch, Kommissar Rex, Harald Schmidt: Sie alle nannten das Sat.1-Programm ihr Zuhause. Der Privatsender kann zwar quotenmäßig nicht mit RTL und Prosieben mithalten – doch seine Geschichte sollte man trotzdem kennen. Denn mit Sat.1 (eigene Schreibweise: SAT.1) beginnt quasi die Geschichte des deutschen Privatfernsehens.

Mit Sat.1 startet das Privatfernsehen in Deutschland

Am 1. Januar 1984 ging die PKS (Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenfunk) im Rahmen des Ludwigshafener Kabelpilotprojektes auf Sendung. Der Grundstein für den Start des Privatfernsehens in Deutschland ist damit gelegt.

Das Programm begann mit einer Begrüßung von Jürgen Doetz, dem damaligen Geschäftsführer des Senders: „Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Moment sind Sie Zeuge des Starts des ersten privaten Fernsehveranstalters in der Bundesrepublik Deutschland.“ Tatsächlich war PKS war nicht der allererste deutsche private Fernsehsender, sondern „nur“ der erste in Deutschland gegründete. 1954 ging Telesaar im Saarland auf Sendung, das zu dieser Zeit noch nicht zu Deutschland gehörte.

Organisation ProSiebenSat.1 Media SE Gründung 1984 TV-Hauptsender ProSieben / Sat.1 Anzahl TV-Sender 7 + 3 Pay-TV-Sender Finanzierung Werbeeinnahmen

Sat.1 punktet mit Frühstücksfernsehen, Kommissar Rex, Harald Schmidt und Helmut Dietl

Zum Anfang des Jahres 1985 erhielt die PKS einen neuen Namen: Sat.1. Mit diesem sollte betont werden, dass es sich um das erste via Satellit übertragene Programm handelte. Das Logo, der bunte Ball, wurde schnell zum Erkennungszeichen des Senders und wird auch noch heute, in mehrfach modifizierter Form, benutzt. Der Sender im Vollprogramm gehört heute zur ProSiebenSat.1 Media SE, deren Gründer Leo Kirch war.

Bekannt ist vor allem das Sat.1-Frühstücksfernsehen, das am 1. Oktober 1987 startete und sich schnell zur erfolgreichsten Morgen-Shows im deutschen Fernsehen entwickelt.

Beliebte Shows auf Sat.1 waren unter anderem diese Klassiker:

„Kommissar Rex“, Krimiserie

„Die Harald Schmidt Show“, Comedy

„Verliebt in Berlin“, Telenovela

„Der Bulle von Tölz“, Serie

Immer wieder produzierte der Sender auch Filme, beispielsweise „Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ von Helmut Dietl. Die Kinoprodukzion gehörte 1997 zu den erfolgreichsten Kinofilmen und machte SAT.1 bei seiner Erstausstrahlung am 11. Oktober 1998 zum Quoten-Tagessieger. Heute ist der Sender unter anderem für Formate wie „The Voice of Germany“ bekannt.

Die Coaches von "The Voice of Germany". Foto: ProSieben/Sat.1/André Kowalski

Sat.1: So steht es um die Quoten des Senders

Mit 12,14 Mio Zuschauern ab drei Jahren für den Spielfilm "Kevin - Allein zu Haus" stellt Sat.1 einen Quotenrekord für das private Fernsehen am 10. Dezember 1993 auf, der bis Ende Mai 1995 ungebrochen bleibt.

Quotenrekorde fährt der Sender aber nur noch selten ein: Laut der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) erreichte Sat.1 2021 beim Gesamtpublikum ab drei Jahren einen Zuschauermarktanteil von 5,2 Prozent. Der Marktanteil des Senders ist aktuell rückläufig, im Jahr 2009 wurden noch 10,4 Prozent erzielt. (fmg)

