Bachelorette 2022: Diesem Mann zeigt Sharon zum ersten Mal ihre Glatze

Wer die fünfte Folge "Die Bachelorette" schaut, kann zwei Menschen dabei zuschauen, wie sie sich immer mehr ineinander vergucken. Der Auserwählte? Lukas Charles Baltruschat! Der 28-Jährige arbeitet als Personal Trainer in Hamburg, ist Vater einer zweijährigen Tochter. Und wird bereits zum zweiten Mal von Sharon Battiste zum Einzeldate eingeladen. Dort sichert er sich womöglich eine Favoriten-Position.

Doch schon zuvor stößt das erneute Einzeldate von Lukas und Sharon in der Männer-Villa auf Unmut: Emanuell Weissenberger sagt, ihm werde mulmig, Dominik Hentschel beschwert sich, vergessen zu werden und Umut Tekin will Nähe zur Bachelorette.

Dass Sharon ausgerechnet Lukas für dieses Date auswählt, hat allerdings einen Grund: "Ich möchte mich Lukas heute so zeigen, wie ich aussehen kann – und zwar ohne Perücke." Ihm vertraue sie am meisten.

Die Bachelorette beim Lichterfest in Thailand: Das wohl kitschigste Date

Doch vorher absolvieren die beiden gemeinsam verschiedene Stationen, um das Lichterfest in Thailand, Loy Krathong, zu zelebrieren. Auf Pappschildchen schreiben Sharon und Lukas ihre Wünsche für die Zukunft und stecken sie auf ein Schiffchen, das sie später ins Wasser lassen.

Sharon wünscht sich ein gesundes Leben, gesunde Kinder, Liebe und eine Beziehung; Lukas, seine Mutter mehr entlasten zu können, die Tochter aufwachsen zu sehen und eine lebenslange Partnerschaft. Schon da kann man den beiden zuschauen, wie die Offenheit sie gegenseitig entwaffnet.

"Wir sind unglaublich schon in dieses Date gestartet", gesteht Sharon. "Ich dachte mir: Okay, das war die erste Station, wohin soll das noch führen?" Als nächstes bemalen sich die beiden mit Schwarzlichtfarbe. Dafür stehen sie das erste Mal in Badekleidung voreinander. "Das war dann glaube ich der erste Moment, wo ich nicht genau wusste, was ich sagen soll", so die Bachelorette. "Da sitzt einfach alles."

Bachelorette: Kuss vor einem Mond, der unmöglich echt sein kann

Den Höhepunkt findet das Date in einer Badewanne aus Holz, die wiederum in einen Pool eingelassen ist. Vor einem übergroßen Vollmond, den man kaum als echt akzeptieren kann, küssen sich die beiden. Es ist wirklich sehr romantisch bei RTL.

Gemeinsam steigen sie aus der Badewanne, um sich für ein gemeinsames Dinner fertig zu machen. "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um sich ohne Perücke zu zeigen", kündigt Sharon an und offenbart den Zuschauenden die Gefühle, die sie beschäftigen: "Ich entspreche in dem Moment nicht dem klassischen Bild einer Frau. Bitte lass meine Glatze nichts ins Negative verändern. Bitte finde mich mit Glatze genauso toll, wie du mich mit Haaren findest."

Sharon Battiste hat seit 15 Jahren kreisrunden Haarausfall, auch bekannt unter dem Fachbegriff "Alopecia areata". Erst in diesem Jahr hat sie ihre Freundinnen darum gebeten, ihr die Haare abzurasieren.

Sharon zeigt ihre Glatze: "Ich glaube, wir haben die gleiche Frisur"

Umso schöner, wie natürlich Lukas damit umgeht: "'Ne Glatze und 'ne Glatze verstehen sich! Sieht echt gut aus", entgegnet Sharons Date und gibt ihr ein High Five. Zuvor hatte sie erklärt, Lukas sei der erste Mann, dem sie ihren kahlen Kopf so zeige: "Ich glaube, wir haben die gleiche Frisur."

Und obwohl das Date mit Lukas mit Sicherheit eines der natürlichsten und ehrlichsten der bisherigen Staffel ist, ist man sich nicht sicher, ob der Hamburger nun auch wirklich der Favorit der Bachelorette ist. Zwischen Florist Jan Hoffmann und Sharon knistert es nämlich auch an diesem Entscheidungsabend wieder ganz schön. Immerhin zwei Kandidaten schickt sie nach Hause: Polizist Hannes Münzer und Zauberer Stas Kozlovich.

