ProSieben: Geschichte, Sender, Programm – Die wichtigsten Infos

ProSieben ist einer der großen Privatsender in Deutschland. Zahlreiche bekannte Sendungen wie The Masked Singer oder Germany’s Next Topmodel laufen auf dem Kanal. Ein kurzer Überblick:

Die ProSieben Television GmbH, kurz ProSieben, ist ein deutscher Privatsender, der durch die Ausstrahlung von Spielfilmen und Fernsehserien bekannt wurde. Täglich sendet er 24 Stunden lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Sender gehört neben RTL und Sat.1 zu den erfolgreichsten Privatsendern Deutschlands.

Sender: Nachfolger von Eureka TV

ProSieben ist der Nachfolger des deutschen Privatsenders Eureka TV, der im Januar 1986 gegründet wurde. Der Sender ist heute Teil des Medienunternehmens „ProSiebenSat.1 Media SE“ mit Hauptsitz in München. Zu dem Unternehmen gehören sieben deutsche Free-TV-Fernsehsender:

ProSieben

Sat.1

Kabel eins

Sixx

ProSieben Maxx

Sat.1 Gold

Kabel eins Doku

Zudem sind auch die drei deutschen Pay-TV-Sender ProSieben Fun, Sat.1 emotions und Kabel eins classics teil der Mediengruppe. Entstanden ist sie im Oktober 2000 aus einem Zusammenschluss der ProSieben Media AG und der Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH.

Auch interessant: Sat.1 – Das ist die Geschichte des Privatsenders

Die Geschichte von ProSieben: Gründung und die ersten Jahre

Gegründet wurde die ProSieben Television GmbH am 13. Oktober 1988 von den Unternehmern Gerhard Ackermans und Thomas Kirch. Zu Beginn hielt Ackermans 51 Prozent der Anteile, ein Jahr später übergab er sie vollständig an Kirch. Am 1. Januar 1989 – rund ein Jahr später – startete ProSieben sein Programm. Eureka TV war zuvor schon am 1. Mai 1987 auf Sendung gegangen.

Anfangs sendete ProSieben neun Stunden am Tag und beschäftigte insgesamt 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach eigenen Angaben hatte der Sender eine Reichweite von 2,44 Millionen Zuschauern.

ProSieben gehörte 2021 zu den erfolgreichsten Privatsendern in Deutschland. Foto: IMAGO / photothek

Ab 1990 weitete ProSieben sein Programm dann aus und sendete als erster deutscher Sender rund um die Uhr. Im gleichen Jahr wurde das Studio in Unterföhring bei München fertiggestellt – die mittlerweile 120 Mitarbeiter zogen von Schwabing in den neuen Firmensitz um. Bis heute hat die ProSiebenSat.1 Media SE ihren Sitz nahe der bayerischen Landeshauptstadt.

Verbreitet wurde das Programm von ProSieben zunächst über das Kabelnetz. Seit Dezember 1989 strahlt der Sender auch über Satelliten aus. Durch die Astra-Satelliten konnte ProSieben seine Reichweite immens ausbauen. In München konnte man den Sender zeitweise außerdem über Antenne empfangen.

Lesen Sie auch: RTL Deutschland – Das ist die Geschichte des Privatsenders

Programm: Nachrichten und Entertainment bei ProSieben

Im Jahr 2000 gründete die ProSieben Television GmbH den Nachrichtensender N24, der mittlerweile dem Axel-Springer-Konzern gehört. Im Programm von ProSieben war nun eine Mischung aus Eigenproduktionen, erfolgreichen US-Serien, Shows, Spielfilmen und Nachrichten. Zudem ist der Sender für amerikanische Kult-Serien bekannt. Dazu gehören:

How I Met Your Mother

Die Simpsons

The Big Bang Theory

Two and a half Men

Grey's Anatomy

Mit seinem bekannten Infotainment-Format „taff“ thematisiert ProSieben jeden Tag um 17 Uhr die neuesten Geschichten und Gerüchte aus Hollywood und der deutschen Promiwelt. Auch das Wissensmagazin „Galileo“ ist ein prägender Programmpunkt des Vorabends.

Andere berühmte Formate von ProSieben sind die Shows der Moderatoren Joko Winterscheidt und Klass Heufer-Umlauf, die Castingreihen „Germanys Next Topmodel“ mit dem Model Heidi Klum und „The Voice of Germany“. Seit 2022 ist die ehemals von Stefan Raab moderierte Kultsendung „TV Total“ unter der Moderation von Sebastian Pufpaff wieder im Programm.

ProSieben: Marktanteil und Umsatz

Zur Zielgruppe des Senders gehören vor allem die 14- bis 29-Jährigen, mit durchschnittlichen Marktanteilen von bis zu 18 Prozent. Seit 1997 ist ProSieben an der Börse gelistet. Seinen höchsten Marktanteil hatte das Unternehmen 1995.

Laut Erhebungen aus dem Jahr 2021 ist ProSieben mit einem Zuschauermarktanteil von 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum (ab drei Jahren) der viertgrößte private Sender in Deutschland. Im Jahr 2021 machte das Unternehmen einen Umsatz von 4,49 Milliarden Euro. (ari)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de