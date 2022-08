"The Voice": Peter Maffay sorgt für Gänsehaut - Plötzlich halten Fans Atem an

Berlin. Am Donnerstag hat die neue Staffel "The Voice of Germany" begonnen. Für Neuzugang Peter Maffay hätte es nicht besser laufen können.

Ein neuer Coach wird in der 12. Staffel "The Voice of Germany" auf dem roten Stuhl platz nehmen. Wer dieses Jahr geht und stattdessen wiederkehrt, zeigt das Video.

Das ändert sich bei "The Voice of Germany" 2022

Das ändert sich bei "The Voice of Germany" 2022

Castingshow "The Voice of Germany": Peter Maffay wird zum Lieblingscoach

Peter Maffay hat direkt zum Start von "The Voice" einen Gänsehaut-Auftritt hingelegt

Das zeigt: Der Juror ist eine Bereicherung für die Show

Das zeigte sich auch in einem besonderen Moment, der beinahe zu Tränen rührte

Neue Staffel, neuer Coach: Schon in der ersten Folge von "The Voice of Germany" (TVOG) sorgt Peter Maffay für Gänsehaut. Neben den bereits erfahrenen Coaches Stefanie Kloß, Rea Garvey und Mark Forster nimmt in diesem Jahr der 72-Jährige auf einem der vier roten Juroren-Stühle Platz. "Als ich eingeladen wurde, hier mitzumachen, ist die Neugierde gewachsen und ich habe mich genauer mit der Show und damit, wie man mit den Talenten umgeht, beschäftigt", begründet er seine Entscheidung, bei der Show dabei zu sein.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in diesem Jahr beginnt die Staffel wieder mit den sogenannten "Blind Auditions": Die Talente müssen ausschließlich mit ihrer Stimme überzeugen, denn die Coaches können sie nicht sehen. Ist ein Coach vom Können des Talents überzeugt, kann er buzzern und der Stuhl dreht sich.

Schon bei der ersten Folge am Donnerstagabend wird klar: Peter Maffay ist der absolute Coach-Liebling. Nachdem Julian Pförtner mit "Shiver" einen Vierer-Buzzer bekommen hat, beginnt das übliche Wortgefecht. Jeder versucht Argumente zu finden, die das Talent in das jeweilige Team locken könnten: Mark Forster tut seine Expertise in Straßenmusik kund, Rea Garvey hält sich für denjenigen, mit dem größten Ehrgeiz und Stefanie Kloß hatte laut eigener Aussage Spaß während des Auftritts.

"The Voice of Germany": Das ist die Jury der 12. Staffel "The Voice of Germany": Das ist die Jury der 12. Staffel Mark Forster sitzt seit 2017 in der Jury von "The Voice of Germany". Davor nahm er bereits in anderen "The Voice"-Formaten Platz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"The Voice of Germany": Das ist die Jury der 12. Staffel Stefanie Kloß saß bereits fünfmal auf dem Jury-Stuhl der "The Voice"-Formate und ist dieses Jahr wieder dabei. Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

"The Voice of Germany": Das ist die Jury der 12. Staffel Rea Garvey war bereits in der ersten "The Voice"-Staffel dabei und kehrt seither regelmäßig zur Show zurück. Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

"The Voice of Germany": Das ist die Jury der 12. Staffel Rocklegende Peter Maffay ist in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" erstmals als Coach dabei. Foto: Christoph Soeder/dpa

Peter Maffay: Charmanter Einstieg bei TVOG

"Ich habe in 50 Jahren Jahren Musik viele interessante Begegnungen gehabt, du bist die Neueste, die mich wirklich fasziniert – und wenn du mir vertrauen willst, dann komm' in mein Team", gibt sich dagegen Peter Maffay sehr charmant und wortgewandt. Während der Kandidat noch grübelt, hört man schon seinen Großvater im Backstage sagen: "Ich weiß, wen er nimmt, ich weiß es", dazu tanzt er hin und her.

"Ich glaube, ich muss das einfach machen", sagt Julian Pförtner schließlich und stimmt den "Tabaluga"-Klassiker "Nessaja" von Maffay an. Wenige Sekunden später schon kommt ein freudiger Peter Maffay zu ihm auf die Bühne, der das als Zusage für sein Team begreift. Doch wirklich rührselig wird dieser Moment erst, als auch noch der Großvater des Talents auf die Bühne kommt. Plötzlich stehen da drei Männer auf der Bühne, Arm in Arm, und singen: "Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zur Wehr gesetzt; von außen wurd' ich hart wie Stein, und doch hat man Mich oft verletzt" – den Songtext des besagten Lieds.

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln "The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Ivy Quainoo ging mit ihrem Song „Do You Like What You See“ als allerste Siegerin hervor. Foto: IMAGO / Future Image

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Danach sang sich Teilnehmer Nick Howard mit seinem Titel „Unbreakable“ an die Spitze. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Andreas Kümmert konnte die dritte Staffel für sich entscheiden.

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Charley Ann Schmutzler ergatterte danach mit ihrem Lied „Blue Heart“ den „The Voice“-Titel. Foto: IMAGO / Tinkeres

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Jamie-Lee Kriewitz konnte in Staffel 5 als Interpretin von „Ghost“ das Finale für sich entscheiden. Foto: IMAGO / Future Image



"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Sänger Tay Schmedtmann, der „Lauf, Baby, Lauf“ zum Besten gab, belegte im Jahr darauf den ersten Platz. Foto: IMAGO / Eibner

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Kandidatin Natia Todua gewann die siebte Staffel der Talentshow. Foto: IMAGO / Future Image

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Samuel Rösch gewann 2018 den Titel "Voice of Germany". Foto: IMAGO / POP-EYE

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Claudia Emmanuela Santoso schaffte es in Staffel 9 auf Platz eins. Foto: IMAGO / Agentur 54 Grad

"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Paula Dalla Corte war die Siegerin der 10. "The Voice of Germany"-Staffel. Foto: Claudius Pflug/ProSiebenSAT.1/dpa



"The Voice of Germany": Das sind die Sieger aller Staffeln Sebastian Krenz gewann die letzte Staffel "The Voice of Germany". Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"The Voice" 2022: Mit Oldies in die 12. Staffel

Da verzeiht man, dass die Show in diesem Jahr sonst etwas altbacken daherkommt. Die Songauswahl gefällt zwar Stefanie Kloß, wie sie nicht müde wird zu betonen, mit "I Surrender" von Céline Dion, Tina Turners "Proud Mary", Pinks "Just Like A Pill" und Guns N' Roses Ballade "November Rain" sind es vor allem Oldies auf vergangenen Jahrzehnten.

Noch dazu fehlt in der Folge der musikalische Höhepunkt, wenngleich der Auftritt von Bruno Flütsch mit "Georgia On My Mind" mitreißend ist. Umso dankbarer ist man in Folge eins für Neuankömmling Peter Maffay. Lesen Sie auch: Das ist aus den "The Voice"-Gewinnern geworden

Die TVOG-Jury der 12. Staffel. Foto: ProSieben/André Kowalski

TVOG: Coach Mark Forster geht fast leer aus

"Ich glaube, durch Peter Maffay hat 'The Voice of Germany'" in diesem Jahr an Tiefe gewonnen. Er nimmt sich Zeit, um sein Feedback zu geben", sagt Stefanie Kloß. "Wenn er was sagt, dann sitzt das immer und zwar auf den Punkt. Er findet die richtigen Worte, hat immer den richtigen Ton. Vielleicht ist er ein bisschen ruhiger als wir, aber er ist niemals zu unterschätzen."

Das beweist auch die Zusammenstellung der Teams: Während Stefanie Kloß und Rea Garvey jeweils zwei, Mark Forster sogar nur ein Talent für sein Team gewinnen konnte, geht Peter Maffay mit drei Teammitgliedern aus der ersten Folge.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de