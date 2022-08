Glamour und Glitzer bei den MTV Video Music Awards

Mo, 29.08.2022, 12.23 Uhr

Das Who's who der Musikszene trifft sich in Newark im US-Bundesstaat New Jersey für die Verleihung der MTV Video Music Awards. Preisträgerin ist unter anderem die US-Popsängerin Taylor Swift.

Video: Vermischtes, Leute, Kultur, Kunst, Unterhaltung