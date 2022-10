Die Backstreet Boys sind eine der erfolgreichsten Boygroups aller Zeiten. Am 15. Oktober sind sie in der ZAG-Arena in Hannover zu sehen.

Kultur in Niedersachsen Backstreet Boys in Hannover: Das müssen Sie zum Konzert wissen

Die Backstreet Boys kommen nach Hannover: Acht Konzerte in Deutschland stehen auf der Liste der „DNA World Tour 2022“ der Boyband aus den 1990er Jahren. Die Musiker Brian Littrel (47), Nick Carter (42), A.J. McLean (44), Howard Dorough (48) und Kevin Richardson (50) kommen am Samstag, 15. Oktober, mit ihrer Entourage in die ZAG-Arena in Hannover. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr.

Zuletzt war die US-amerikanische Boygroup im Jahr 2019 auf Tournee in Deutschland. Ihr damals neu veröffentlichtes Album „DNA“ ist für die neue Tour Namensgeber. Weitere Stationen sind neben Hannover in diesem Jahr auch Köln, Berlin, Mannheim, München, Hamburg, Leipzig, Köln und Dortmund.

Backstreet Boys in der ZAG-Arena Hannover: Hier gibt es noch Tickets

Wenige Tickets für die Show der Backstreet Boys in der ZAG-Arena Hannover gibt es derzeit noch. Wenige Karten für Sitzplätze in der Kategorie 1 sind bei den üblichen Vorverkaufsstellen für um die 140 Euro zu haben. Auf der von Eventim betriebenen Seite „Fansale“ bieten Kartenbesitzer ihre Tickets zum Kauf an. Wer möchte, kann auch auf Ebay noch fündig werden.

Im Juni dieses Jahres traten die Backstreet Boys in Tampa, Florida auf. Nach der Sommertour durch die USA folgt im Herbst und Winter die Europa-Tournee. Foto: IMAGo

Bis zu 14.000 Konzertbesucher passen in die ZAG-Arena: Das Konzert der Backstreet Boys könnte damit ein großes Stadion-Erlebnis für die Fans werden. Wer sein Ticket in Händen hält, kann sich schon mal auf die Anfahrt vorbereiten: Die ZAG-Arena ist zum Glück für großen Andrang ausgelegt.

Anfahrt zum Backstreet Boys in Hannover: Parken und öffentlicher Nahverkehr

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die ZAG-Arena gut erreichbar. Die Haltestelle Messe/Ost befindet sich wenige Gehminuten entfernt. Hier hält die Stadtbahnlinie 6, die vom Hauptbahnhof 24 Minuten fährt. Normalerweise kommt sie im 10-Minuten-Takt; wenn Großereignisse anstehen, werden aber zusätzliche Sonderfahrten eingerichtet, wie auf der Webseite der Arena zu lesen ist. Parken ist im Parkhaus direkt in der Arena möglich.

Wer sich schon mal in Stimmung bringen will, kann die alten Hits der 1990er Jahre der Backstreet Boys mit gutem Gewissen rauf und runter hören. Damals, als die Boyband den Höhepunkt ihrer Bekanntheit und ihres Erfolges feierte, liefen Songs wie „Quit playing Games with my Heart“ und „As long as you love me“ im Radio rauf und runter. Beide sind übrigens in diesem Jahr schon auf Konzerten der Bands zu hören gewesen.

Backstreet Boys in Hannover: Setlist der Tour umfasst viele Klassiker und neue Songs

Auch Klassiker wie „Everybody (Backstreet’s Back)“, „We’ve got it goin on“ oder „I want it that way“ sind von einem Konzert der fünf US-Amerikaner nicht wegzudenken. Dazu spielten die Backstreet Boys in diesem Jahr Songs vom neuesten Album „DNA“ von 2019, zum Beispiel „Don’t go breaking my heart“ oder „Breathe“.

WEST PALM BEACH, FL - JUNE 22: Backstreet Boys perform during the DNA World Tour at The iTHINK Financial Amphitheatre on June 22, 2022 in West Palm Beach Florida PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xmpi04x Foto: IMAGO/mpi04 / imago/MediaPunch

Veranstaltet wird das Konzert in Hannover von der Agentur Live Nation. Ihren Angaben zufolge werden die Backstreet Boys einen Teil ihrer Ticketverkäufe der neuen Tour an die Geflüchteten aus der Ukraine spenden. Bedacht werden soll das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. „Dieser Beitrag dient dem Schutz und der Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine und benachbarter Länder“, heißt es.

Die Backstreet Boys sind eine der erfolgreichsten Boybands überhaupt

Die Backstreet Boys wurden im Jahr 1993 in Orlando, Florida von Lou Pearlman gegründet. Seither haben sie weltweit mehr als 130 Millionen Tonträger verkauft. Damit gilt die Boyband zu den kommerziell erfolgreichsten ihrer Art überhaupt. Neun Alben haben die US-Amerikaner herausgebracht. Ihr erstes war gleichzeitig ihr größtes – zumindest in Deutschland. „Backstreet Boys“ war 70 Wochen lang auf Platz Eins der deutschen Album-Charts. Ihr drittes Album, „Millenium“ war in den USA ganze 93 Wochen auf Platz Eins – kumuliert fast zwei Jahre lang.

Anfang 2019 veröffentlichten die Backstreet Boys bei RCA Records ihr 10. Studioalbum „DNA“, das für einen Grammy nominiert wurde. Das Album mit dem Top-10-Hit „Don‘t Go Breaking My Heart“ stieg direkt auf Platz 1 der Charts ein, schreibt der Veranstalter. Mit der DNA World Tour habe die Gruppe Arenen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika ausverkauft, heißt es weiter.

