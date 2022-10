Halloween wird als Brauchtum am 31. Oktober gefeiert, dem Vorabend des Allerheiligentages, englisch «(All) Hallows' Eve(ning)».

Die Tradition, schauerlich grinsende Kürbisköpfe aufzustellen, hat ihren Ursprung in einem Fest der Kelten. In der irischen Mythologie kommen Gestorbene in dieser Nacht aus dem Totenreich zurück. Einwanderer aus Irland brachten Ende des 19. Jahrhunderts Halloween als Masken-Brauch in ihre neue Heimat USA. Halloween wird dort mit Schabernack und Grusel-Partys gefeiert.

Aus Amerika kam der Brauch zurück nach Europa. Inzwischen fordern auch in Deutschland viele verkleidete Kinder an den Türen Geschenke und drohen mit Streichen («Süßes oder Saures»). In Deutschland hadern manche immer noch mit dem als kommerziell betrachteten Kostümfest.

Hierzulande ist der 31. Oktober eigentlich Reformationstag. Seit der Wiedervereinigung ist er gesetzlicher Feiertag in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - und seit 2018 auch in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Der 1. November als Allerheiligen ist dagegen in den katholisch geprägten Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ein Feiertag.

Nur Hessen und Berlin haben Ende Oktober/Anfang November keinen Feiertag im Kalender.

Allerheiligen ist auch in vielen anderen Ländern Feiertag, darunter Österreich, Frankreich, Italien, Polen, Portugal und Spanien.