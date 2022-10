Senta Berger erhält Hauptpreis des Braunschweiger Filmfests

Pandemienachwirkungen, Krieg, Energiekrise, Inflation – all diese Faktoren machen den Kinos zu schaffen. Die Besucherzahlen sind deutlich zurückgegangen. Das Internationale Filmfest Braunschweig will entschlossen dagegenhalten. Nach zwei hybriden Ausgaben in den vergangenen beiden Jahren, in denen ein Teil der Filme nur online zu sehen und die Platzkapazität in den Sälen beschränkt war, kehrt das Festival bei seiner 36. Ausgabe vom 7. bis 13. November im großen Stil in die Filmtheater zurück. „Wir wollen ein Zeichen setzen und auch die Menschen zurück in die Kinos holen“, sagt Filmfestvereins-Vorsitzender Thorsten Rinke.

Dabei sollen auch prominente Gäste helfen. Allen voran: Schauspiel-Ikone Senta Berger, die in diesem Jahr mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnet wird, der „Europa“ für herausragende darstellerische Leistungen in der europäischen Filmkultur. Die 81-jährige Österreicherin begann ihre Karriere bereits als Jugendliche und ging mit Anfang 20 nach Hollywood, wo sie mit Kirk Douglas, John Wayne und Frank Sinatra drehte. Ende der 60er Jahre kehrte sie zurück nach Europa und stand unter anderem in Filmen ihres Mannes Michael Verhoeven wie „Wer im Glashaus liebt“ vor der Kamera. Gemeinsam gründeten sie eine Produktionsfirma, die mit Dramen wie „Die weiße Rose“ und „Das schreckliche Mädchen“ erfolgreich war.

Preis-Gala mit Senta Berger im Großen Haus des Staatstheaters

Berger wurde auch als Bühnen-Darstellerin gefeiert, unter anderem als Buhlschaft im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. In den 80er Jahren kehrte sie mit der Serie „Kir Royal“ ins Fernsehen zurück und übernahm weitere markante TV-Rollen. Zudem war sie zeitweise als Schlagersängerin erfolgreich. In den 2000er Jahren wurde sie Präsidentin der Deutschen Filmakademie.

Berger wird am Samstagabend, 12. November, im Großen Haus des Staatstheaters ausgezeichnet. Nachmittags ist sie bei einem Podiumsgespräch zu erleben. Zudem würdigt das Filmfest sie mit einer Retrospektive.

