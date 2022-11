Braunschweig. Anlässlich seines nächsten Horror-Romans ist Sebastian Fitzek mit einer Liveshow in der Volkswagen Halle Braunschweig. Das müssen Sie vorab wissen.

Horrorautor Sebastian Fitzek ist mit einer Live-Show in der Braunschweiger Volkswagen Halle.

Veranstaltung Braunschweig Sebastian Fitzek in Braunschweig – Das müssen Sie wissen

Für ein Live-Event ist der international bekannte Horrorautor Sebastian Fitzek am Dienstagabend, 1. November, in der Volkswagen Halle Braunschweig. Zuschauer erwartet eine interaktive, multimediale Leseshow, heißt es in der Presseankündigung. Mit dabei sei zudem noch ein Special Guest.

Die Tour ist anlässlich seines neuen Psychothrillers „Mimik“, der am 25. Oktober erschienen ist. Im Anschluss haben Fans die Möglichkeit mit Fitzek Selfies zu machen oder Autogramme zu erhalten.

Wie viel kosten die Tickets für Sebastian Fitzek Live in Braunschweig?

Obwohl es schon in wenigen Stunden in der Volkswagen Halle Braunschweig losgeht, sind noch einige Tickets für die Veranstaltung verfügbar. Tickets gibt es ab einem Preis von 24,99 Euro.

Wann ist Einlass für die Fitzek-Lesung in Braunschweig?

Ab 19 Uhr ist Einlass für Sebastian Fitzek Live in Braunschweig. So haben Fans mehr als genug Zeit, sich in Ruhe auf ihre Plätze zu begeben. Los geht das Event mit dem Horror-Autor dann offiziell um 20:30 Uhr.

Wie heißt der neue Roman von Sebastian Fitzek?

Der neue Thriller von Sebastian Fitzek heißt „Mimik“. Im Grusel-Roman geht es um die Mimik- und Körpersprache-Expertin Hannah Herbst. Sie hilft der Polizei bei der Vernehmung von Verdächtigen. Im Buch geht es um ihren schwierigsten Fall.

So heißt es in der Presseankündigung: „Sie muss ein Video analysieren, auf dem eine bislang völlig unbescholtene Mutter gesteht, ihre Familie bestialisch getötet zu haben. Das Problem: Die Mörderin in dem Geständnisvideo ist Hannah Herbst selbst!“ Mimik ist seit dem 25. Oktober erhältlich.

Lesen Sie mehr Kultur-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Welches Genre schreibt Sebastian Fitzek?

Der Autor ist bekannt für seine Gruselromane im Genre Psychothriller. Er hat bereits mehr als 20 Psychothriller geschrieben. Fitzek schreibt oft über Alltagsszenarien und verwandelt diese in Schreckensgeschichten. Die Idee für sein erstes Buch „Therapie“ sei ihm zum Beispiel im Wartezimmer gekommen

Unter welchen Namen schreibt Sebastian Fitzek noch?

Unter dem Pseudonym Max Rhode hat der Bestseller-Autor 2015 den Roman „Die Blutschule“ geschrieben. Max Rhode ist ein Charakter in Fitzeks Thriller „Das Joshua-Profil“. Rhode ist ein Schriftsteller mit nur einem erfolgreichen Roman. Beim Schreiben von „Das Joshua-Profil“ sei Fitzek so interessiert an dem fiktiven Buch gewesen, dass er sich entschlossen habe dieses letztendlich wirklich zu schreiben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de