Ende des Ost-West-Konflikts? Im August 1980 tragen Arbeiter in Danzig nach der Unterzeichnung des Abkommens mit der Regierung den Streikführer Lech Walesa auf ihren Schultern. Das Abkommen enthält die Garantie des Streikrechts, die Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft, soziale Verbesserungen und die Freilassung politischer Häftlinge. Die Solidarnosc entstand.

Braunschweig. Bildungsminister von der PIS-Partei stoppt deutsch-polnisches Geschichtsbuch. Offener Brief an Staatspräsidenten. Projekt begann in Braunschweig