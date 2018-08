Hilary Swank heiratet zum zweiten Mal

Schauspielerin Hilary Swank mit Philip Schneider 2017 beim Tennisturnier in Wimbleton.

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank (44, "Million Dollar Baby") hat in Kalifornien den Geschäftsmann Philip Schneider geheiratet. Sie habe "dem Mann ihrer Träume" das Ja-Wort gegeben, sagte die Schauspielerin der US-Zeitschrift Vogue.

Das Blatt veröffentlichte am Dienstag auch Fotos von der Zeremonie unter Mammutbäumen nahe des Küstenortes Carmel. An der Hochzeit im kleinen Kreis von Familie und Freunden nahm unter anderem die Schauspielerin Mariska Hargitay teil.

Swank war zuvor mit ihrem Kollegen Chad Lowe verheiratet. Nach neunjähriger Ehe hatten sie sich 2007 scheiden lassen. Im Frühjahr 2016 verkündete sie ihre Verlobung mit dem früheren Tennis-Profi Ruben Torres, doch schon wenige Monate danach trennte sich das Paar. Noch im selben Jahr ging sie eine Beziehung mit Schneider ein.

Swank gewann 1999 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Boys Don't Cry" und 2005 als Boxerin in Clint Eastwoods Drama "Million Dollar Baby". Zuletzt war sie in dem Kinofilm "Eleanor & Colette" zu sehen.