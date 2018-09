Pikante Nacktszenen: Penélope Cruz hat Nein gesagt

Hamburg Penélope Cruz setzt sich seit langem für Frauenrechte und Gleichberechtigung ein. Viel Selbstbewusstsein hat sie als Nachwuchsschauspielerin aus einem Vorfall in Hollywood gezogen.

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz (44) hat nach eigenen Worten viel Kraft daraus gezogen, bei einem Rollenangebot Nein gesagt zu haben.

Sie sei "kaum 20" gewesen, als ihr in Hollywood ein großer Film angeboten worden sei. Bei einem Meeting in Los Angeles seien ihr dann aber völlig neue Unterlagen vorgelegt worden, "mit ein paar extrem pikanten Nacktszenen, die so nicht im Skript standen", wie sie der Zeitschrift "Madame" erzählte.

Sie habe die Produzenten und den Regisseur zur Rede gestellt. "Sie setzten mich unter Druck, ich sollte mich nicht so anstellen." Doch sie habe sich nicht einschüchtern lassen. "Nie werde ich das großartige Gefühl vergessen, nach dieser Begegnung im Flieger nach Madrid zu sitzen und meine Würde bewahrt zu haben." Sie habe aus dem Fenster auf die Lichter von Los Angeles gesehen und gewusst, dass sie ihr Leben lang auf diese Entscheidung stolz sein würde. "Diese Prüfung hat mir viel Stärke und Selbstbewusstsein gegeben."

In ihrem neuen Film "Offenes Geheimis" spielt Penelope Cruz an der Seite ihres Ehemanns Javier Bardem eine Mutter, deren Teenager-Tochter entführt wird.