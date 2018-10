Sylvester Groth: Poste aus Prinzip nichts bei Instagram

Der Schauspieler Sylvester Groth (60, "Polizeiruf 110") zeigt sich genervt von der Selbstdarstellung in den sozialen Medien.

"Ich hole mir das Feedback zu meiner Arbeit bei Freunden oder bei Leuten, die ich treffe. Bei Instagram bin ich auch, aber da habe ich nur drei Bilder und poste aus Prinzip nichts weiter", sagte er am Donnerstagabend am Rande der Premiere der Serie "Deutschland 86". Und weiter: "Was da gezeigt wird, soviel Eitelkeiten, auch von Kollegen und sogar von Freunden... Meine Fans wären entsetzt, wenn ich etwas ähnliches machen würde." Groth dreht derzeit für die Netflix-Serie "Dark" und den Spielfilm "Der Club der singenden Metzger". Darin spielt er - wie auch in "Deutschland 83" und "Deutschland 86" - neben Jonas Nay. Den kenne er inzwischen gut und schätze ihn, sagte Groth. In "Deutschland 86" ist Groth wieder als Generalmajor des DDR-Auslandsnachrichtendienstes zu sehen.