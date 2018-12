Frank Zander lädt ein: Gänsebraten für 3000 Obdachlose

Berlin Lange Warteschlangen, volle Tische: Sänger und Entertainer Frank Zander (76) hat in Berlin 3000 Obdachlose und Bedürftige zum traditionellen Weihnachtsfest mit Gänsebraten und Showprogramm eingeladen.

Vor dem Estrel-Hotel im Stadtteil Neukölln standen die Gäste im Regen geduldig am Eingang an. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (alle SPD) hatten sich auf der Helfer-Liste eingetragen. Nach Zanders Angaben ist das Weihnachtsfest für Menschen von der Straße das größte in Europa. Es fand zum 24. Mal statt.

Beliebt bei Obdachlosen ist das Bühnenprogramm, bei dem Zander auch selbst auftrat. Kaum ein Gast verließ die Feier mit leeren Händen. Etwa 250 Freiwillige hatten Geschenktüten gepackt - darin zum Beispiel warme Unterwäsche und Schlafsäcke. Sponsoren hatten für die Bescherung palettenweise Süßes und warme Kleidung zur Verfügung gestellt. Auch soziale und kirchliche Einrichtungen unterstützten das Fest. In Berlin leben geschätzt 4000 bis 8000 Menschen auf der Straße. Viele stammen aus Osteuropa.