Schauspieler Terrence Howard verlobt sich mit Ex-Frau

Los Angeles Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden, verliebt, verlobt. So lässt sich die Beziehung von Schauspieler Terrence Howard und Miranda Pak zusammenfassen.

Alte Liebe, neues Glück: US-Schauspieler Terrence Howard (49) und seine frühere Frau Miranda Pak haben sich erneut verlobt.

Der Star der Serie "Empire" postete am Mittwoch (Ortszeit) mehrere Fotos, auf denen er seiner ehemaligen und künftigen Frau einen Verlobungsring über den Finger streift. "Ich bete, dass jeder diese eine Person findet, die ihn für alle Ewigkeit vollkommen macht. Denn das ist alles, was zählt. Ich liebe dich", sagte Howard zu Pak vor Freunden in einem Restaurant.

Das Paar hatte 2013 geheiratet und sich zwei Jahre später scheiden lassen. Schon kurze Zeit später waren die beiden wieder gemeinsam auf Veranstaltungen zu sehen. Ihr zweiter gemeinsamer Sohn Hero wurde ein Jahr nach der Scheidung geboren. Für Howard, der 2006 für seine Rolle im Drama "Hustle & Flow" für einen Oscar nominiert wurde, war es die dritte Ehe.