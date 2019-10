Courteney Cox postet Foto mit "Friends"-Kollegen

Mit einem Foto, das sie gemeinsam mit ihren Kollegen Jennifer Aniston und Matt LeBlanc zeigt, hat "Friends"-Schauspielerin Courteney Cox die Herzen ihrer Fans höher Schlagen lassen.

Über zwei Millionen Likes erhielt die 55-Jährige für ihren Post bei Instagram innerhalb kurzer Zeit. Cox spielte in der Erfolgs-Sitcom die Köchin Monica Geller. "Ein Abend, wie er selten vorkommt. Ich liebe es", schrieb Cox zu dem Foto. Und die User mochten es offenbar auch: "Lasst es wahr werden! Ein Friends-Film!", lautete ein Kommentar. "Das Internet ist zusammengebrochen", ein anderer.

Die Kultserie feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Im September wurde auf der Aussichtsplattform des New Yorker Empire State Buildings eine Nachbildung des orange-farbenen Sofas aufgestellt. In der Serie hatten sich die sechs Hauptdarsteller und Freunde immer wieder auf einem solchen Sofa in dem Café "Central Perk" getroffen. Die Serie lief bis 2004. Jennifer Aniston (50) spielte darin Monicas beste Freundin Rachel Green. Matt LeBlanc (52) schlüpfte in die Rolle des Schauspielers Joey Tribbiani.